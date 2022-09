Rugby Championship: All Blacks impusieron su jerarquía ante Los Pumas

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, sufrió este sábado una categóricamente derrota ante los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda por 53 a 3, en un partido jugado en la ciudad de Hamilton y válido por la cuarta fecha del Rugby Championship, torneo que se completa con Australia y Sudáfrica.



El encuentro se jugó en el Waikato Stadium de la ciudad neozelandesa de Hamilton y el parcial del primer tiempo fue de 24 a 3 en favor de los oceánicos.

En un partido claramente favorable a los All Blacks, como lo indicó el score final con 50 puntos de diferencia, Los Pumas fue poco y nada lo que pudieron hacer en un marcado monologo de los tricampeones del mundo y un retroceso luego del “batacazo” argentino del sábado pasado con el histórico triunfo por 25 a 18.

Luego de la cuarta fecha, en la que Australia cayó de local en Sydney, frente a los campeones del mundo, Sudáfrica, por 24-8, los All Blacks quedaron como líderes.

Los All Blacks son punteros del Rugby Championship con 10 puntos, seguidos por Argentina, Australia y Sudáfrica, los tres con 9.

De esta manera, Los Pumas que disputarán la serie de dos encuentros frente a Sudáfrica, mantienen intactas las posibilidades de consagrarse por primera vez campeones del prestigioso certamen.

Los All Blacks se tomaron revancha y fueron implacables durante los ochenta minutos del encuentro y con un dominio en todas las facetas del juego, ya que marcaron siete tries a través de Ethan de Groot, Caleb Clarke, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Ardie Savea, Brodie Retallick y Beauden Barrett.

En las últimas dos fechas del torneo, Los Pumas se medirán dos veces con Sudáfrica: el 17 de septiembre en el estadio de Vélez Sarsfield y una semana después en la ciudad de Durban.