Rugby Championship: Los Pumas recibirán a Sudáfrica en Independiente

En un principio el encuentro por la 5ta. fecha del Rugby Championship, programado para el sábado 17 de septiembre, se iba a realizar en la cancha de Vélez Sarsfield pero la UAR se vio obligada a modificar el escenario ya que el lugar no cumplía con las condiciones necesarias.

Luego de una nueva inspección, y de haber verificado en la mañana de este lunes que el estado del campo de juego del Club Atlético Vélez Sarsfield, no cumple con las condiciones necesarias para la realización de un encuentro internacional, la Unión Argentina de Rugby (UAR) se vio obligada a modificar el escenario del encuentro entre Los Pumas y Sudáfrica. El compromiso del seleccionado argentino ante los campeones del mundo, por la 5ta. fecha del Rugby Championship, programado para el sábado 17 de septiembre, se llevará a cabo en el Club Atlético Independiente, en Avellaneda.

Según informó la UAR, “hace unos días la cancha estaba en perfectas condiciones, pero luego se advirtió el deterioro, situación que no han logrado solucionar, y es indispensable cumplir con los requisitos que un espectáculo de este nivel merece y que SANZAAR (por sus siglas en inglés, South African, New Zealand, Australia and Argentina Rugby) solicita”.

“La UAR pide disculpas por las molestias ocasionadas por este cambio de último momento, que resulta totalmente ajeno a su responsabilidad, dado que existía un expreso compromiso por parte de quienes debían asegurar que el terreno estuviera en las condiciones apropiadas para una función de esta jerarquía, como lo estuvo al momento de la contratación, y de otros eventos allí disputados pero que, desafortunadamente, no se mantuvieron”, señalaron.

El partido comenzará en el horario pautado originalmente (las 16:10hs). Según se indicó, “se informará sobre la distribución de los lugares en la nueva sede, donde se garantiza que serán respetadas las ubicaciones establecidas por las localidades adquiridas y a las que se accederá con las entradas ya entregadas”.