Rugby: CUCU ante Capibá en el inicio del “Dos Orillas”

Tras su suspensión en el año 2020 por las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de Coronavirus, éste 2021 vuelve el torneo de rugby “Dos Orillas”, que está organizado por la Unión Entrerriana de Rugby en conjunto con su par de Santa Fe.

Este sábado 28 de agosto, comenzará a disputarse la Zona C del torneo de rugby “Dos Orillas”, el cual contará con presencia uruguayense con la participación del Club Universitario Concepción del Uruguay (CUCU). Durante la jornada se llevarán a cabo partidos del plantel superior, de juveniles y de reserva. Además, comienza la segunda jornada del Torneo Provincial Juvenil. Los detalles.

Cabe destacar que el Torneo se divide en zonas, y el CUCU se encuentra en la Zona C, junto a Capibá RC, Cha Roga y Querandí RC. El sábado se desarrollarán los primeros partidos de la primera fecha, y en lo que respecta al CUCU, se jugará en tres categorías distintas, desde el plantel superior, hasta el rugby infantil.

En primer lugar, y por la Zona C del Torneo, el Universitario recibirá al Capibá Rugby Club, de Paraná, y se medirán tanto con el plantel de primera como de reserva. Lo mismo harán el local Cha Roga de Santo Tomé frente a Querandí RC de la ciudad de Santa Fe.

Por su parte, los juveniles del CUCU harán lo propio en la primera fecha del torneo provincial contra Espinillos de Concordia, tanto en la M1 como en la M2.

Y por último, el rugby infantil se enfrentará en partidos amistosos en las categorías M13 y M14 al Colón Rugby Club. Además, se llevarán a cabo entrenamientos desde la Escuelita hasta la M12.

Desde el CUCU, además, informaron que para acompañar la jornada contarán con servicio de parrilla y cantina.