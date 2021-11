Rugby: CUCU viaja a Pergamino a jugar la semifinal del TRL

Éste sábado el Plantel Superior del Club Universitario de Concepción del Uruguay viaja a la ciudad de Pergamino para enfrentarse desde las 16 horas, al Club Gimnasia y Esgrima de dicha localidad, en el marco de la Semifinal del Torneo Regional del Litoral del Nivel 2.

El club anfitrión fue primero en el Grupo B, mientras el CUCU fue primero en el Grupo A.

Programación (1° A vs. 2° B) – Cha Roga – Los Pampas (Esteban Gutiérrez – USR), (1° B vs. 2° A) – Gimnasia (P.)- CUCU (URR), (3° A vs. 4° B) – Capibá – Talleres AS (Javier Legarreta – UER), (3° B vs. 4° A) – Belgrano/Regatas – Querandí RC (URR).

En Juveniles habrá acción en Barrio Hipódromo, CUCU recibe a Espinillos de Concordia, por el Torneo Provincial que organiza la UER, en M1 y M2.

Mientras que en Inantiles habrá práctica habitual de los sábado en el Club, a partir de las 10:30 hs.