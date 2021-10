Rugby: El CUCU cayó con Cha Roga como local por el TRL⁣

Se disputó este sábado la quinta fecha del tercer nivel del Torneo Regional del Litoral, que desarrolló partidos en Paraná, Concepción del Uruguay, Pergamino y San Nicolás.⁣

Foto Gato Viejo.



En el Barrio Hipódromo de nuestra ciudad, el Club Universitario recibió la visita del líder de su Zona, Cha Roga de Santa Fe. En un partido muy disputado y parejo, la visita se llevó la victoria por un ajustado 20-13 (4-1), de esta manera CUCU cayó al tercer lugar de la tabla.

Resultados:

⁣ Zona A ⁣

CUCU 13 – 20 Cha Roga (1-4)⁣

Capibá RC 31 – 12 Querandí (5-0)⁣

⁣ Posiciones: Cha Roga 23; Capibá 11; CUCU 9; Querandí 6.⁣

⁣ Zona B ⁣

Gimnasia (P) 66 – 7 Talleres (AS)⁣

Regatas/Belgrano (SN) 31 – 17 Los Pampas (R)⁣

Posiciones: Gimnasia 22; Los Pampas 14; Belgrano/Regatas SN 11; Talleres AS 1.⁣

El formato de la competencia, tal como oportunamente lo describió El Ciudadano, tendrá dos fases: la primera de “Ubicación”: Todos contra todos en cada zona a dos ruedas: seis partidos y dos ventanas.⁣

La segunda fase será de “Definición”, semifinal (20/11) y final (27/11), interzonales: 1º vs. 2 (inter-zona) y 3º vs. 4º, y en la final se enfrentarán ganadores por un lado, y perdedores por otro. Prima para la localía el criterio mérito deportivo.⁣