Rugby: El CUCU se prepara para el XXXI Seven Internacional de Playa

El próximo 15 de enero de 2022, se vuelve realizar el seven playero más antiguo del país, después de el parate por la pandemia. Universitario ajusta detalles para la primera cita del rugby playero del año en Balneario Banco Pelay.

Además de la programación artística, que ya es reconocida como destacada en la provincia, el deporte protagonizará una amplia programación como parte de la Fiesta Nacional de la Playa de Río. Será del 15 al 23 de enero en Banco Pelay, a excepción de una de las actividades a realizarse en la Isla del Puerto.

Trece actividades deportivas se desarrollarán como parte de la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2022. Y el rugby no será la excepción, ya que ha estado presente en 30 ediciones anteriores y se prepara para la edición 31° Seven Internacional de la Playa de Rugby.

Con muchas más energías y nivel de equipos, se espera por una gran cantidad de aficionados al deporte de la ovalada, para pasar un día a puro rugby en las grandes playas de Banco Pelay.

Desde el años 1987, es el primer seven de arena del país.

Cronograma:

Viernes 14 – 21:30 hs Lanzamiento – XXXI Edición del Seven Internacional de la Playa.

Sábado 15: 14 hs – Inició del torneo- 22 hs – Tercer tiempo con bandas en vivo-1 hs – Fiestacdel Seven.