Rugby: El CUCU sigue con buen paso en el Provincial

Este fin de semana se llevó a cabo la segunda fecha del Torneo Apertura de la Unión Entrerriana de Rugby. Por la Zona de la Costa del Uruguay, el Club Universitario de Concepción del Uruguay participa con dos equipos CUCU Rojo y CUCU Azul, que al igual que en la primera fecha, consiguieron sendas victorias.



En la cancha del Barrio Hipódromo, el CUCU Rojo venció a Aguará Yvyty de la ciudad de San José por un abultado 96 a 10. En el adelanto de la primera fecha del torneo de verano, el CUCU Rojo venció a Salto Grande Blanco por 48 a 6.



En el segundo partido del domingo, el CUCU Azul derrotó a Carpinchos de Gualeguaychú por 45 a 3. Por la primera fecha, en la cancha de XV Robles Rugby de Caseros, el equipo Azul de CUCU ganó 86 a 0 a XV Robles/Jockey.



Este Torneo Apertura de la UER, le servirá a Universitario como preparación de una nueva temporada en el Torneo Regional del Litoral que arrancaría en el mes de junio.



Resultados fecha 2°:

CUCU Rojo 96 – 10 Aguará Yvyty, Carpinchos (Gchú)3- 45 CUCU Azul, San Martín 83-12 .Curiyú, Espinillos 5-16 Salto Grande Azul, Central Entrerriano 26 – 0 Juventud /Jockey, Salto Grande Blanco 7-47 Colón Rugby.



Próxima Fecha:

Salto Grande Azul vs Cariyú; San Martín vs Espinillos, Carpinchos vs XV Robles/Jockey; Central vs Cucu Azul; CUCU Rojo vs Colón Rugby y Salto Grande Blanco vs Aguará.