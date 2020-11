Rugby: La revelación de la charla previa de los Pumas

La locura por el triunfo de Argentina sobre Nueva Zelanda no para: “El staff y los colaboradores nos dijeron un día antes que creían que somos mejores”, reveló Imhoff.



Tras el encuentro, el técnico Mario Ledesma aseguró: “Es surrealista lo que ha pasado. No solo el resultado, sino el juego, entrar de esa forma al partido después de todo lo que ha pasado este año. Algunos de los chicos no han visto a sus familias durante meses, pero todos han mantenido una actitud positiva. Han estado asombrosos. Creo que recordaremos esto durante mucho tiempo, no solo el partido sino también porque ha llegado en esta situación especial”.



Por su parte, Nicolás Sánchez, autor de los 25 puntos con un try, una conversión y seis penales, destacó en declaraciones publicadas por A Pleno Rugby: “Hoy fue un orgullo representar al país. Lo que sentí en los últimos minutos viendo la defensa, la preparación de todo esto, la gente que ha estado en los malos momentos, es increíble”.



Por último, Juan Imhoff dialogó con Espn y reveló una charla previa al triunfo de Los Pumas: “El staff y los colaboradores un día antes del partido nos dijeron que creían que somos mejores que los All Blacks. Yo nunca había escuchado eso en mi larga o corta carrera en Los Pumas o en mis años de ausencia”. Luego, cerró: “Hay chicos que son iguales o mejores que los All Blacks y que solo lo tenían que demostrar, que es lo que pasó hoy. El talento está, las ganas estuvieron y se habló mucho en la semana. Muchos no creían y decían que estábamos en desventaja. Nunca lo sentí así, nunca creí que algunos de los jóvenes que debutaban o los más viejos fueran peores de los que tenía adelante”.