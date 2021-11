Rugby: Los Pumas cayeron frente a Francia en el inicio de la gira

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió este sábado 29-20 con su par de Francia (parcial 9-7), encuentro disputado en el Stade France de Saint Denis, en la ciudad de París, en el inicio de la gira por Europa y en la que se enfrentarán también con Irlanda e Italia.



Los tantos de Argentina llegaron por tries del medio scrum Tomás Cubelli y el debutante Tomás Carreras, Emiliano Boffelli aportó una conversión y dos penales y el ingresado Nicolás Sánchez sumó una conversión.

Para el local Thinaud Flament y Peato Mouvaka marcaron sendos tries y Melvyn Jaminet aportó cinco penales y dos conversiones. Los Pumas tuvieron posibilidades de alcanzar la victoria, basados en una defensa sólida y una mejoría en el scrum, pero gravitó en el resultado final la falta de efectividad en ataque y la indisciplina.

Sobre el final del encuentro el debutante Mateo Carreras anotó el segundo try argentino, luego de una recepción de Boffeli y así Los Pumas sufrieron una derrota menos amarga con respecto a sus actuaciones anteriores.

En el equipo argentino se destacaron Marcos Kremer, Pablo Matera y Emiliano Boffelli.