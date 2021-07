Rugby: Los Pumas empatan en su visita a Gales

Argentina estuvo varios minutos arriba en el marcador, pero igualó 20-20 frente a Gales. Fue en el marco de su gira amistosa por Europa, en el primero de dos encuentros ante este rival. El concordiense Marcos Kremer estuvo desde el arranque en la alineación de Los Pumas.



Argentina jugó el partido ante un disminuido Gales por las convocatorias de British and Irish Lions sabiendo que debía cambiar la imagen dejada tras el partido ante Rumania que acabó con una ajustada victoria. Con el concordiense Marcos Kremer como titular, los Pumas buscaron dejar atrás ese partido y mostrar una mejor versión del equipo.

Pese a los errores, Argentina logró estar a la altura de Gales, recientemente campeón del Seis Naciones y que pese a sus bajas por las convocatorias de British & Irish Lions, no deja de ser un equipo más que confiable. Tras este duelo, la próxima semana volverán a verse las caras en el mismo territorio para dar cierre a la gira europea de la selección de Argentina.

Resultado final: Gales 20-20 Argentina.

Formaciones:

Gales: Nicky Smith, Elliot Dee, Dillon Lewis; Ben Carter, Will Rowlands; Ross Moriarty, James Botham Aaron Wainwright; Kieran Hardy, Callum Sheedy, Jonathan Davies, Uilisi Halaholo; Owen Lane, Jonah Holmes y Hallam Amos.

DT: Wayne Pivac.

Argentina: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Francisco Gómez Kodela; Guido Petti, Marcos Kremer; Pablo Matera, Facundo Isa, Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni; Santiago Cordero, Santiago Carreras y Juan Mallía.

DT: Mario Ledesma.

Voley

“Las Panteras” volvieron a vencer a Croacia

Con la participación de la entrerriana Sabrina Germanier, el seleccionado argentino femenino de vóleibol le ganó este viernes nuevamente a Croacia por 3 a 2 en Zadar, en el segundo amistoso del equipo de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, que comenzarán el 23 de julio próximo.

Las Panteras, que vencieron 3-0 a las europeas en el primer partido, volvieron a imponerse frente a las locales, esta vez con parciales de 27-25, 25-18, 23-25, 19-25 y 15-10.

Las dirigidas por Hernán Ferraro, que llegaron el martes a Croacia para una gira preparatoria, formaron con Victoria Mayer (1 punto), Erika Mercado (19); Bianca Farriol (11), Candelaria Herrera (10); Yamila Nizetich (14) y Daniela Bulaich (21). Tatiana Rizzo fue la líbero y también ingresaron, además de la entrerriana Germanier, Elina Rodríguez, Eugenia Nosach, Julieta Lazcano (1) y Antonela Fortuna.

Las argentinas viajarán el próximo martes hacia Sakai, Japón, donde trabajarán los últimos días a la espera de su ingreso a la Villa Olímpica.

En Tokio, la segunda aparición del seleccionado femenino de vóley en la máxima cita del deporte, Argentina será parte del Grupo B y tendrá como rivales a Estados Unidos, Rusia, Italia, Turquía y China, consigna Télam.

