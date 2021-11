Rugby: Los Pumas en gran nivel y con mejoras vencen a Italia

El seleccionado argentino de rugby, con Marcos Kremer como uno de los destacados derrotó 37-16 al seleccionado “Azzurro” en el Stadio Comunale Di Mongo y cortó una racha de siete derrotas consecutivas.

Los Pumas disputaron el primero de los cotejos en Europa con victoria ante Italia.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, superó categóricamente a Italia por 37 a 16 en un test match disputado en la ciudad de Treviso, para dejar atrás una racha adversa de siete derrotas consecutivas.

El partido disputado en el Stadio Comunale Di Mongo, (parcial 17-6) en Treviso es el segundo de Los Pumas en su gira por Europa, que finalizará el domingo 21 de noviembre enfrentando a Irlanda en Dublín.

Los tantos de Argentina llegaron por tries de Marcos Kremer, Juan Martín González, Matías Moroni, Santiago Cordero y Facundo Bosch, tres conversiones y un penal de Emiliano Boffelli y un penal del ingresado Nicolás Sánchez.

Para el local Stephen Varney marcó el único try y Paolo Garbisi sumó una conversión y tres penales

Los Pumas cortaron su racha adversa con un triunfo rotundo basado en la posesión de la pelota, el dominio de las formaciones fijas y la contundencia para marcar cinco tries.