Rugby: Mario Ledesma renunció a Los Pumas

El ex pilar del seleccionado nacional, Mario Ledesma, confirmó su salida como head coach, de cara al comienzo de una nueva temporada. “No es la culpa de nadie, son ciclos y quién quiere alejarse, nadie.”, aseguró.

“La manera en la que me toca irme es con la misma entereza que me tocó encarar el proyecto, con toda la pasión, lo venía reflexionando, lo hable con mi familia y creo que el año pasado no vimos una mejora, como venía sucediendo antes”, confesó emocionado el entrenador en conferencia de prensa.

“Se cerró un ciclo, un capítulo del juego, dejamos a Los Pumas en el mismo lugar que cuando asumimos en junio del 2008”, agregó y reveló que “la decisión final la sentí en la panza, en el corazón y en la cabeza”.

Ledesma reflexionó: “¿quién quiere alejarse de Los Pumas? nadie. Pero lo importante es poner al equipo primero y, hay que ser humilde y ser consecuente con ello”,

Y señaló que “en el debe está no haber no llegado al Mundial de Francia 2023, mi renuncia se debe a un fin de un ciclo”, aclarando que “no tengo ninguna oferta del exterior y nunca sería capaz de renunciar por ese motivo. Nada vale más que ser el entrenador de Los Pumas”.

El entrenador de 48 años expresó que “hoy conversé con el staff técnico y con los jugadores más referentes del grupo y les comuniqué la decisión que venía pensando y que era lo mejor para el rugby argentino”, al tiempo que indicó estar “muy agradecido, ya que siempre me sentí apoyado por los dirigentes, los jugadores y todos los que de alguna manera acompañaron mi ciclo”.