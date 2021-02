Sabrina Scévola “El básquet femenino ha crecido muchísimo”

Rocamora afronta la temporada 2021 de la Liga Femenina con récord 2-2, dos victorias al inicio del Torneo y dos derrotas ante Quimsa y Berazategui el último fin de semana. Habló Sabrina Scévola sobre el equipo y la Liga.



Sabrina es una jugadora muy querida en el ambiente, jugó desde los cuatro años en Parque Sur, tuvo su paso en Zaninetti y en el 2003 emigró a Mar del Plata, jugó en Vélez y Obras, e integró la Selección Argentina U19 y la Selección de Entre Ríos en varias ocasiones.

Sabri hace un balance de estos cuatro primeros juegos en La Liga: “El balance es positivo, fue muy importante arrancar la liga ganando dos partidos claves. El segundo fin de semana sabíamos que nos enfrentábamos a los dos candidatos y que la teníamos más difícil. Creo que debemos concentrarnos en volver al ritmo que impusimos en la primer fecha para poder sentirnos más cómodas con nuestro juego y acomodarnos en la competencia”. “Tenemos una buena combinación entre experiencia y las más chicas que están haciendo sus primeras armas, que a su vez están en un muy buen nivel. Las más grandes tratamos de acompañarlas y darles una base para que puedan tener la confianza que les permita seguir creciendo”.



¿Cómo ves el básquet femenino?.

“Creo que el básquet femenino ha crecido muchísimo en cuanto a lo deportivo. Siempre dije que el mayor acierto que vi fue la creación de la Liga de Desarrollo, que si bien solo hace dos años de que se impuso, ya se están viendo los frutos. Si no hubiese estado esa Liga de Desarrollo, en las condiciones que estamos hoy, la mayoría de los equipos tendría un plantel ínfimo, y sin embargo las más chicas se han acoplado muy bien a la competencia. Es una camada que años anteriores se perdía porque la mayoría dejaba de jugar, hoy esto las motiva a seguir. Y en cuanto a la difusión y visibilidad creo que también la mejora ha sido enorme, año tras año se siguen sumando medios a cubrir el femenino, sumado al trabajo que se realiza en los clubes, esto hace que en muchos lados se hable de nuestra liga”.



“Tuve la suerte de generar muchos vínculos gracias al básquet. Tengo mi grupo de amigas que somos cerca de 20 (mini es amistad) que con algunas no compartí cancha pero eso es lo que genera el deporte. Seguramente haya mucha gente que no me quiera también, tengo una forma de ser que puede caer mal muchas veces, soy demasiado frontal y no suelo tener pelos en la lengua y eso puede que no le guste a muchos”.



“En general suelo llevarme bien con la mayoría de las jugadoras a las que me enfrento, y adentro de la cancha busco distender un poco las cosas y tratar de que más allá de la adrenalina de la competencia, nunca se olviden de disfrutar. Como dicen por ahí “rivales no enemigos”. Mientras termine el partido y tenga al menos una persona a quien abrazar, ya estoy hecha, el resultado es anecdótico”.



¿Te mereces una oportunidad en la Selección?

“Más allá de mi momento deportivo que está siendo bueno, creo que hablar de la Selección es un montón. Yo juego al básquet porque lo disfruto, me divierto y hoy en día estoy jugando como en el patio de casa. Si bien lo hago con el mayor profesionalismo y compromiso que puedo, creo que estoy lejísimos de asumir la responsabilidad que requiere estar en un proceso de selección. Hay jugadoras que trabajan duro por estar ahí y realmente se lo merecen, pero claramente no es mi caso”.