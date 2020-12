Salud entregó equipamiento e insumos al hospital de Nogoyá

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, recibió en Paraná al director del hospital San Blas de Nogoyá, Javier Ascúa. Allí, además de abordar la situación epidemiológica de la provincia en general, y de aquél departamento en particular, entregó equipos e insumos para el nosocomio.

En el marco del fortalecimiento permanente de la capacidad de respuesta de los diferentes efectores de la red de salud, la ministra Sonia Velázquez entregó equipos e insumos al hospital San Blas de Nogoyá. En el encuentro con el director de la institución, Javier Ascúa, desarrollado en las dependencias de la cartera sanitaria en Paraná, las autoridades abordaron el panorama epidemiológico actual.

La ministra Velázquez expresó: “Pudimos charlar con el director, más allá de que monitoreamos de forma permanente la situación en Nogoyá siempre es importante el intercambio con nuestros referentes en terreno, los que están en la primera línea de atención”. En este marco, uno de los ejes tratados fue la situación de la atención en la localidad en el marco de la Pandemia, “poniendo de relieve las vivencias y el esfuerzo que ha hecho todo el equipo de salud en su trabajo contra el Coronavirus”; donde también se abordó la organización de la próxima campaña de vacunación contra el Covid.

El director del nosocomio se refirió a la situación actual en Nogoyá, Ascúa detalló: “Desde hace aproximadamente 10 días viene mejorando la situación: la cantidad de personas que acuden al consultorio de febril respiratorio o el consultorio del neumonólogo han venido bajando; como también la tasa de positividad y la cantidad de hisopados; las internaciones ya no están ocupando tantas camas como un mes atrás; y también notamos un descenso en el uso de oxígenos, que para nosotros es otro indicador muy importante”.

No obstante, recordó: “Si bien hoy podemos decir que la situación viene mejorando en nuestra localidad, no podemos bajar los brazos. Tenemos que estar alertas en estas fiestas, es importante que la sociedad tenga presente al compartir una cena en familia, que en la medida de lo posible sea al aire libre, que no compartan los utensilios o vasos al comer o al brindar y que sigamos cuidándonos en esta estrategia de distanciamiento social”, remarcó el profesional.

Elementos provistos

En la ocasión se entregaron dos monitores multiparamétricos; junto a equipamiento e insumos que comprenden: termómetros infrarrojos; jeringas; chatas; máscaras de protección facial; sondas neogástricas; máscaras de O2 con Fio2; máscaras para O2 con reservorio; aerocámaras para aerosolterapia; máscara para nebulizar; bolsa máscara autoinflable; sondas de aspiración tipo K32P; cánulas de Mayo; máscaras laríngeas descartables; electrodos autoadhesivos; oxímetros de pulso y tensiómetros aneroides.

Finalmente, Ascúa se manifestó: “Muy contento por poder recibir este equipamiento necesario para nuestro hospital, y también de poder intercambiar opiniones con la ministra en forma directa, que a uno lo alienta, sobre todo cuando nos da fuerza al equipo de salud por el desempeño que vienen realizando”.