San Lorenzo empató con Platense en un clima hostil

San Lorenzo empató 2-2 ante Platense por la fecha 10 de la zona A en la Copa de la Liga Profesional 2022. El Ciclón y los Calamares se midieron en el Estadio Pedro Bidegain con el arbitraje de Patricio Loustau y ,con este resultado, los de Boedo quedaron en la décima posición, con 8 puntos conseguidos, mientras que los de Omar De Felippe quedaron en la decimoprimera plaza, con 8 unidades también.

Cuando los dueños de casa ingresaron al terreno de juego los silbidos y abucheos bajaron de los cuatro costados, acompañado de un grito unísono: “Qué se vayan todos”. Sin embargo, tan sólo a cinco minutos de que Loustau de el pitazo inicial, el Ciclón tomó la ventaja en el marcador: tras un remate de Adam Bareiro que impactó en la defensa calamar, la pelota quedó boyando en el punto penal, Yeison Gordillo capitalizó el rebote, eludió a Jorge De Olivera y con el arco vacío infló la red.

Posteriormente, a los 41 minutos y cuando la primera mitad se diluía, nuevamente entró en escena el delantero guaraní Bareiro. Néstor Ortigoza ejecutó rápido un bote a tierra en la mitad de la cancha, la última línea visitante se durmió y el killer paraguayo no perdonó.

Ya en el complemento, el encuentro comenzó a tornarse complicado para los Azulgranas. Al minuto 9 de la segunda mitad, Mauro Bogado se hizo responsable de un córner de la derecha, envió un centro al corazón del área y, tras una serie de rebotes, Kevin Andrade logró superar a Sebastián Torrico y así llegar al descuento. Casi 20 minutos más tarde, a los 28 minutos, el Calamar llegó al tan ansiado empate. Brian Mansilla pisó el área, desenfundó un zurdazo potente al primer palo y Torrico, que pensaba que el atacante calamar le iba a cruzar el remate, no pudo contener el disparo.

Tras el empate calamar, el público del Ciclón volvió a estallar. Desde las tribunas volvió a escucharse el “que se vayan todos” y “jugadores la c… de su madre, haber si ponen huevos que no juegan con nadie”. Finalmente y apuntando más a cuestiones políticas y dirigenciales, los hinchas cantaron: “Llamá a elecciones, la puta que te parió”.