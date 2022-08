San Lorenzo y Estudiantes aburrieron en Boedo

San Lorenzo de Almagro y Estudiantes de La Plata no se sacaron ventaja alguna en el Nuevo Gasómetro e igualaron sin goles en un duelo correspondiente a la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Ciclón, que venía de derrotar a Argentinos Juniors, no pudo sostener la racha ganadora ante el Pincha, que jugó con varios suplentes ya que cuidó a los titulares para la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Athletico Paranaense.

Huracán le ganó a Aldosivi sobre el final

Aldosivi sigue sin poder salir del fondo y cayó 1-0 como local ante Huracán, por la fecha 12 de la Liga Profesional 2022. En un partido que prácticamente no tuvo situaciones de gol, el Globo se quedó con los tres puntos en el Estadio José María Minella gracias al tanto de penal de Franco Cristaldo.

Newell´s y Colón igualaron sin goles

Newell´s y Colón empataron 0-0 por la fecha 12 de la Liga Profesional 2022. La Lepra recibió al Sabalero en el Estadio Marcelo Bielsa con la misión de volver al triunfo para acercarse a la cima, pero ninguno de los dos conjuntos fue capaz de convertir y repartieron puntos.

Los de Sanguinetti dominaron el primer tiempo en tenencia (53%) y en disparos (nueve).