San Salvador: Un joven denunció que policías lo atacaron a golpes

Ante la Unidad Fiscal de San Salvador, Benjamín Segovia y su madre se presentaron el pasado 8 de julio para radicar una denuncia por presuntos apremios ilegales por parte de efectivos policiales a los que el joven no pudo identificar.

Según relató la víctima cuando regresaba a su hogar después de tomar mates en la casa de un amigo (actividad que se encuentra prohibida debido al distanciamiento social preventivo y obligatorio), cuando repentinamente vio que se acercaba una patrulla. El joven comenzó a correr porque ya tenía actas de infracción de la cuarentena. Al llegar a la vivienda lindera a su casa, le dieron la voz de alto, por lo que el chico se frenó. En ese momento, los policías lo tiraron al suelo y lo comenzaron a golpearlo. Los padres del joven escucharon ruidos y salieron a ver qué ocurría y se encontraron con que su hijo estaba siendo golpeado. La Policía explicó que buscaban a ladrones que habían robado en un quiosco, pero no supieron detallar qué quiosco era ni dieron mayores precisiones. Al respecto, la madre del joven manifestó: “Mi hijo no es ningún chorro”. Desde la Fiscalía confirmaron la denuncia y el inicio de la investigación del caso. Hasta el momento no pudieron ser identificados los policías que habrían actuado en la paliza, pero en las últimas horas apareció un testigo que aportó datos a la causa. En cuanto al joven, sufrió heridas de consideración en el rostro y la cabeza.