Sanción definitiva para la Ley de Enfermería en Entre Ríos

La Cámara de Diputados brindó sanción definitiva a al proyecto de Ley de Enfermería, que desde hace cinco años viene siendo analizada en la Legislatura. La votación fue por unanimidad y con las gradas del recinto repletas de enfermeros.

En la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio sanción definitiva a la Ley de Enfermería. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Jorge Cáceres, celebró “los puntos de encuentro que abrirán paso a la concreción de muchos derechos”.

Luego destacó el aval del gobernador Gustavo Bordet y del ministro de Economía y agradeció el trabajo “que vienen realizando muchos desde hace mucho tiempo para dar este paso”.

“Después de un gran trabajo pudimos llegar a un punto de encuentro entre las diferentes opiniones y alcanzar conclusiones que significan un gran avance para quienes ejercen una actividad tan noble como es la enfermería”, sostuvo Cáceres.

“El proyecto propone crear la Dirección de Enfermería, establece la integración de la Comisión de Suplentes para acceder a los diferentes cargos, amplía la cantidad de tramos, reconoce la capacitación y los títulos a los que accede el personal, brinda la posibilidad de avanzar en las distintas categorías, abre la posibilidad de acceder a cargos directivos, y reconoce el traslado y la zona desfavorable, entre otros tantos puntos”, detalló el Presidente de la Comisión de Salud.

“Esta es reivindicación histórica; estamos consagrando derechos”, sostuvo, al tiempo que recordó que es médico y que “los enfermeros y enfermaras cumplen un rol fundamental en el cuidado de la salud”.

“Hoy estamos consagrando derechos. Esperamos que con este granito de arena demos un paso más para quienes han puesto el cuerpo durante toda la pandemia”, dijo.

En tanto, la diputada Gracia Jaroslavsky destacó la labor de los enfermeros y enfermeras t resaltó que el Interbloque acompaña el dictamen favorable y aceptó el tratamiento sobre tablas porque advertimos la voluntad de quienes forman parte de este colectivo de salud”.

“Creo que, en este marco, no correspondía dilatar este tema, por lo que decidimos aceptar el tratamiento sobre tablas”, aseveró.

Luego Jaroslavsky resaltó que “es una ley muy superadora”, pero lamentó que “hay cuestiones que no se contemplaron: una de ellas tiene que ver con el personal de enfermería que se desempeña en el área de salud mental”.

Uno de los cuestionamientos que marcó la diputada radical tiene que ver con que “esta ley no tiene asignación presupuestaria”.

“Si bien el ministro Hugo Ballay estuvo en la comisión y tenemos su palabra de que estarán los recursos que la norma demande, esto no está incluido en el proyecto de presupuesto”, señaló.

“Le preguntamos si tenían una estimación de los recursos que se necesitaba para implementar la norma, pero no sabían. Me parece que será una inversión importante, en nueva hora, pero me preocupa que esto no esté presupuestado, salvo que esta Cámara incorpore una partida específica en el proyecto de ley de leyes”.

Al planteo salió a responderle el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, quien indicó que en “el decreto reglamentario se aclararán cuáles serán las partidas presupuestarias”.

En tanto, la diputada Ayelén Acosta (UCR) destacó el proyecto de ley, la necesidad de revalorizar a la enfermería y de jerarquizar su trabajo, ya que esto mejora la calidad de la profesión y, en consecuencia, la atención a los pacientes”.

“Esperemos que su reglamentación no se demore 15 años, como sucede con la Ley de Régimen Jurídico Básico”, dijo, al tiempo que pidió un minuto de silencio por los enfermeros y enfermeras que fallecieron durante la pandemia.

Por su parte, la diputada Paola Rubbattino (Frente Creer-PJ) sostuvo que “existe el compromiso del Gobernador, que ha dado su palabra de instrumentar esto”.

“Hay decisión política, hay recursos y hay nueva ley para los enfermeros y enfermeras”, aseguró.

Por su parte, Vanesa Castillo (Frente Creer-PJ) consideró que “esta es una sesión histórica, ya que estamos haciendo un reconocimiento a enfermeros y enfermeras, y haciendo un acto de justicia para quienes tienen una profunda vocación de servicio”.

En tanto, el diputado provincial José Cáceres (Frente Creer-PJ) resaltó la importancia de la ley y resaltó la importancia de quienes representan a los trabajadores.

Finalmente, pasadas las 13, el proyecto fue sancionado por unanimidad. Luego pasaron a cuarto intermedio para desalojar las gradas y, en ese marco, se realizó una reunión de labor parlamentaria en la que se habilitó al presidente del bloque oficialista, Juan Reynaldo Navarro, el pedido para que en la próxima sesión se trate, con o sin dictamen de comisión, el expediente 25.211 (Proyecto de presupuesto provincial). Tal pedido fue aprobado. (APF)