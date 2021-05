Santa Fe vs River se juega mañana en Paraguay por la crisis en Colombia

Al no tener garantizada la seguridad en Armenia para que el juego por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores se lleve a cabo, el Millonario canceló el vuelo a Colombia y el duelo será mañana jueves desde las 21 en La Nueva Olla, de Asunción.



Colombia atraviesa una profunda crisis que ya dejó 19 muertos, más de 800 heridos y 431 personas detenidas. En ese clima de máxima tensión, tenía que viajar River a disputar el encuentro por Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe. Sin embargo, al entender que no estaba garantizada la seguridad para que el juego se lleve a cabo, el Millonario decidió no emprender el viaje a país, por lo que el juego quedó postergado y se jugará el jueves en Asunción, Paraguay, desde las 21 en La Nueva Olla.

Argentinos y Lanús tambíen

Los de la Paternal y Atlético Nacional, que debía disputarse el jueves se jugará en la ciudad de Asunción, lo mismo que el choque entre Lanús y La Equidad, por Copa Sudamericana.

El partido entre Nacional de Medellín, Colombia, y Argentinos Juniors, por la tercera fecha de la Copa Libertadores, se realizará el jueves en Asunción, Paraguay, anunció la Conmebol.

El encuentro, por el grupo F del certamen, no se jugará en Medellín por la crisis social que se vive en Colombia. Finalmente, misma suerte correría el choque entre Lanús y La Equidad, previsto para el jueves a las 23 por la Sudamericana.