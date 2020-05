Santella: “Van a ser comparables cuando Gallardo gane la Intercontinental con Vélez”

El histórico preparador físico de Carlos Bianchi destacó la carrera del Virrey y lo puso por encima del Muñeco: “Los dos han ganado cosas, pero uno más que el otro”.



Las comparaciones entre Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo están a la orden del día. Es que ambos técnicos cambiaron la historia de Boca y River, respectivamente, y los llevaron a lo más alto del continente… o del mundo. Y esto fue lo que resaltó Julio Santella, histórico preparador físico del Virrey: “Los dos han ganado cosas, pero uno ha ganado más cosas que el otro”.



“No entiendo por qué se sorprenden cuando digo que son dos técnicos que no se pueden parangonar. Uno puede decir que Gallardo es superior porque sus equipos juegan más lindo, qué se yo, eso es subjetivo y lo podemos charlar diez horas. Pero en lo objetivo, recién van a ser comparables a partir del momento en que Gallardo vaya a Vélez, o a Estudiantes, o un equipo con historia pero no de los más grandes, y salga campeón del torneo local, de la Copa Libertadores y la Intercontinental”, aseguró Santella en diálogo con Mundo Boca Radio, por AM 650.