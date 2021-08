Santiago Lange y Cecilia Carranza, complicados tras la última jornada

La dupla campeona olímpica de Santiago Lange y Cecilia Carranza participó en las tres regatas del día en vela, clase Nacra 17. Finalizaron 6°, 14° y 10°, por lo que se alejaron de las principales posiciones. Se supo que Carranza sufrió una molestia en su espalda que perjudicó su desempeño.

Tras el descanso del viernes japonés, este sábado salieron a competir los argentinos Santiago Lange y Cecilia Carranza en la Nacra 17, que disputó tres regatas sobre la costa de la ciudad de Zushi.

El inicio de la jornada, los argentinos terminaron sextos, pero cayeron al 14° puesto en la segunda regata. La última regata del día los ubicó en la décima colocación, lo que los pone en el sexto puesto de la tabla general con 47 puntos, a 15 de la zona de medallas. Se estima que el 14° puesto será el que los argentinos descarten para el resultado general tras el final, ya que existe la posibilidad de desestimar una final.

A la categoría en la que compiten le restan tres regatas más y luego se desarrollará la medal race, donde intentarán revalidar lo conseguido en Río de Janeiro, cuando lograron consagrarse campeones olímpicos.

Pero la tarea será difícil según reconoció el propio Santiago Lange. En declaraciones a TyC Sports, el campeón olímpico y uno de los abanderados de la delegación argentina advirtió que Cecilia Carranza sufrió una molestia en la espalda debido a la exigencia del barco.

Para la jornada de este domingo, cuando se disputen las últimas tres regatas, aventuró: “Ojalá que se pueda infiltrar o lo que haya que hacer, no sé lo que tiene, sé que estaba dura en la espalda y no se podía mover, no se podía equilibrar el barco con las velas o el cuerpo. Si no vas rápido, por más que leas bien el viento, no cuenta”. Y finalizó diciendo: “Soñamos con una medalla y no sé los puntos… Quedan regatas, vamos a seguir peleando, esto no se termina hasta que se termina. No vamos a bajar los brazos”.