Scaloni viajó a Europa y sufre por el partido ante Brasil suspendido por eliminatorias

El entrenador del seleccionado argentino se mostró sorprendido por la falta de la decisión sobre el encuentro ante el “Scratch”, suspendido por Eliminatorias. Habló de Paulo Dybala, su renovación de contrato y los partidos previos a Qatar, donde Argentina deberá jugar ante Brasil por el cotejo suspendido por Eliminatorias.

Lionel Scaloni partió este jueves rumbo al “Viejo continente” luego de pasar tiempo junto a su familia, recorrer estadios del fútbol argentino y también diagramar el trabajo de cara a la Copa del Mundo.

Sin embargo, el encuentro suspendido por Eliminatorias Sudamericanas del suspendido en Sao Paulo en septiembre del año 2021, es la “llave” del entrenador del seleccionado nacional argentino, puesto que una vez que se sepa si se juega, el dónde y cuándo la Asociación del Fútbol Argentino podrá -en conjunto con el cuerpo técnico “Albiceleste”- diagramar sus partidos previos a la Copa del Mundo.

“La verdad es que nos están trastocando los esquemas con este tema y estamos a un mes y medio de esa fecha y no sabemos con quién y donde jugaremos. Es difícil entender que FIFA no tome una decisión en los tiempos que estamos”.

“Acá lo que tenemos que saber si se juega o no, hay una incertidumbre total. Que si, que no, apelación del TAS y al final seguimos sin saber si vamos a jugar”, aseguró.