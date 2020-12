Se aplicarán multas por arrojo indebido de residuos en la vía pública

Ante el reiterado arrojo de residuos de todo tipo en la vía pública, se multará a quienes no respetan los horarios de recolección o depositan desechos o elementos varios en lugares indebidos. Las multas son regidas por la Ordenanza N° 3.654, según la cual a quienes arrojen residuos en la vía pública se les aplicará “multas progresivas, duplicadas por cada reincidencia, más los costos que resulten de la eliminación de los mismos”.

Entre las prohibiciones, la ordenanza señala que no se pueden arrojar residuos o restos de podas en esquinas, baldíos o espacios públicos. Quienes tengan residuos de gran tamaño, elementos cortantes, ramas o restos de podas, deben comunicarse al teléfono 427626, para coordinar el retiro.

Lo que no se puede hacer

– No arrojar basura ni elementos de cualquier tipo en esquinas, terrenos baldíos ni espacios públicos.

– NO saque la basura fuera de término (respete los días y horarios en que pasa el camión recolector)

-NO apilar basura fuera de los contenedores o apilarla cuando están desbordados. (Vale recordar que donde hay contenedores también pasa el camión recolector, por lo cual son dos las opciones para depositar residuos debidamente).

– NO arrojar en contenedores cualquier tipo de residuos. Están preparados para residuos sólidos urbanos. Se han encontrado todo tipo de cosas en contenedores que los dañan o impiden levantarlo correctamente.

– NO descacharrizar sin aviso previo.