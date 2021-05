Se aplicaron más de 266.000 vacunas contra el Covid en Entre Ríos

El subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud de la provincia, Marcos Bachetti, se refirió a la marcha de la vacunación en Entre Ríos y destacó la ampliación de los grupos objetivos a inmunizar. Dijo que ya se aplicaron 266.374 vacunas en la provincia y destacó la expectativa que se abre con la llegada de otras 100.000 dosis.

Tras felicitar a las enfermeras y enfermeras al celebrarse su día, Bachetti expuso en la conferencia de prensa virtual realizada este mediodía sobre la marcha de la vacunación en la provincia.

“En el monitor al día de la fecha tenemos 266.374 dosis aplicadas y registradas en nuestra provincia sobre las 353.301 dosis recibidas. Esto en concepto de primer y segundo componente”, precisó y aclaró luego que “en las últimas semanas hemos recibido muchísimas dosis de la vacuna china Sinopharm y es la que se está aplicando en toda la provincia como segunda dosis a las personas para completar el esquema. Es importantísimo remarcarlo. Hay más de 45.000 entrerrianos que tienen las dos dosis, y se seguirá avanzando cuando se cumplan con los intervalos de tiempo correspondiente para cada vacuna, aplicando esta segunda dosis”, destacó.

Dicho esto, adelantó que se “está a la espera de recibir desde Nación nuevas dosis del primer componente, más que nada de la vacuna Suptnik para continuar con el plan de vacunación en toda la provincia”.

AMPLIACIÓN DE GRUPOS

Bachetti mencionó que desde Nación se amplió la población objetivo a vacunar, más que todo entre las personas de 18 y 59 años. Explicó que si bien “son grupos que estaban establecidos desde un inicio en el plan de vacunación, las nuevas experiencias y datos que existen han hecho que se pueda aumentar este grupo a vacunar”.

Al respecto, precisó que los diabéticos uno y dos estaban contemplados desde un primer momento, al igual que la obesidad grado dos hacia arriba, grado tres y mórbida. Las enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, valvulopatía, las miocardiopatías y la hipertensión pulmonar, la enfermedad renal crónica, donde están incluidos los pacientes en diálisis que desde la provincia ya se contempló.

Mencionó además la enfermedad respiratoria crónica que son un grupo de enfermedades donde está el epoc, la fibrosis quística, otro grupo que ya se pudo abarcar, la enfermedad intersticial pulmonar, el asma grave. “Acá es importante marcar en estas dos patologías o grupos de patologías, las cardiovasculares y en las respiratorias crónicas, donde el asma -que es una de las enfermedades más frecuentes- la que tiene prioridad es la que tiene un asma grave, y dentro de la enfermedad cardiovascular, en un primer momento no está contemplado, la hipertensión arterial esencial, pura, sin otra complicación cardiovascular”, precisó.

Dijo luego que “la cirrosis, la cirrosis hepática también es un grupo de patologías que con el coronavirus tuvieron muy mala evolución”.

Bachetti anunció que “a lo que se empieza agregar, dentro de este grupo de personas de entre 18 y 59 años, con las personas con las personas con VIH, los pacientes que están en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados. Estos también lo hemos abarcado desde la provincia. Tenemos personas con discapacidad, residentes de hogares, residencias y pequeños hogares. En eso ya se iniciaron reuniones con todas las instituciones o direcciones que engloban a estos grupos. Hay que dejar bien claro que estos grupos de discapacidad, después se detalla un poco más, no son el 100 por ciento de las personas con certificado nacional de discapacidad, sino que son un grupo dentro de estas personas mayores de 18 que tiene el certificado. Otros son los pacientes oncológicos y oncohematológicos, o de enfermedad activa (menos de un año desde el diagnóstico, tratamiento actual o haber recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses, enfermedad en recaída o no controlada”. Indicó que “en este tipo de patologías, tiene que haber aval y una recomendación del propio médico especialista oncológico porque no todos los casos son iguales, así que en eso, como todos los grupos de crónicos, precisamos del certificado del médico de cabecera o especialista, el cual queda archivado para el Ministerio de Salud en los vacunatorios”.

Más adelante, informó que “se realizarán auditorías específicas sobre la presentación de los certificados para evitar cualquier complicación o que cualquier persona que presente un certificado apócrifo -parece raro decirlo, pero tenemos que remarcarlo- porque puede llegar a pasar. Desde el Ministerio se auditará ese tipo de certificados de todas las patologías crónicas”.

En el caso de “los pacientes que requieran o realicen tratamiento quimioterápico, con la recomendación del profesional especialista, siempre tiene que haber un tiempo prudente entre la aplicación de cualquier dosis de vacuna que requiera que trabaje el sistema inmunológico de las personas y del tipo de tratamiento que estén realizando”.

Dijo que otro de los grupos que se incluye son las personas que están cursando una tuberculosis activa, y apuntó que en este sentido ya hubo intercambio de información con la Dirección del Programa de Tuberculosis de la provincia. “Así que oportunamente se van a ir anunciando a todos los efectores como se van a abordar para estos grupos a la hora de coordinar la vacunación”, dijo Bachetti y sumó también a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que inhabiliten las capacidades individuales de ejecutar, comprender o sostener en e l tiempo las medidas de cuidado personal para evitar el contagio o transmisión del Covid, o que se encuentren institucionalizados en hogares o residencias de larga permanencia o que requieran asistencia profesional domiciliarias o de internación. Sobre esto apuntó: “Este es un grupo muy amplio que hay que abordarlo con las instituciones que abordan estos casos. Son grupos donde hay subjetividad den el diagnóstico, en relación a poder cuidarse o no, pero en eso desde la provincia vamos a hacer trabajos previos a poder convocarlos específicamente teniendo en cuenta cada patología”.

Informó luego que el último grupo que se incluyó es el grupo con síndrome de down, priorizando a los mayores de 40 años, “donde se ha evidenciado mayor riesgo en relación a lo que se ha ampliado desde el Ministerio de Salud de la Nación por medio de la Comisión Nacional de Inmunizaciones”.

Precisó que ya se iniciaron en la provincia todas las reuniones y todos los encuentros previos para organizar esta vacunación, y dijo que es un plan de vacunación atípico en relación a otras vacunaciones anteriores, que tiene que tener un formato organizado con turnos previos, evitando las aglomeraciones. “Pedimos a los familiares que tengan paciencia y oportunamente a cada efector se les va a informar cómo se va a abordar. Pero claramente estas personas están incluidas en el plan de vacunación y se van a vacunar en el menor tiempo posible”, expresó el funcionario.

Por último, Bachetti informó la expectativa que se abre en torno a la vacunación con la llegada de casi 4 millones de dosis de vacunas de Oxford Astrazeneca, lo que fue informado este martes de la ministra de Salud de la Nación, y dijo que a la provincia se remitirán más de 100.000 dosis de este stock que llega desde fin de mes. “Esto nos abre el camino para poder avanzar mucho más rápido y con más celeridad en los grupos de riesgo en nuestra provincia. Es una buena noticia porque nos da mayores expectativas para poder avanzar con los grupos más rápidamente”, completó Bachetti.