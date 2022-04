Se cerró la cuarta fecha del fútbol local

El día domingo se cerró f la cuarta fecha del Torneo Apertura “Centenario de la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay” con la disputa de tres encuentros.

En el duelo más atractivo de la jornada en Villa Sol, el Club Atlético Engranaje y Atlético Uruguay empataron en un tanto por bando, con goles de Facundo Zaballo para el Mecánico y Miguel Mosca consiguió la igualdad para el Decano.

En cancha Colonia Los Ceibos fue victoria del Club Rivadavia ante el CACE por 3 a 2 con un triplete de Javier Lucero, Natanael Debrabandere y Nicolás Barreto marcaron para el representante de Colonia Elía.

En el restante partido Lanús festejó un 2 a 1 ante María Auxiliadora, los tantos del Granate fueron de Maximiliano Morales y Enzo Quinteros mientras que Damián Ortmann descontó para el Rojo de la Parroquia.

La fecha había comenzado el viernes con la goleada 4 a 1 de Gimnasia ante Almagro mientras que el sábado fue empate en uno entre Agrario Rocamora y Parque Sur.

Posiciones:

Gimnasia 12 puntos; Engranaje, 10; Atlético Uruguay y Lanús, 7; Parque Sur, 6; Agrario Rocamora, 4; María Auxiliadora y Rivadavia, 3; Almagro, 2 y Atlético Colonia Elía, 1.

Próxima fecha (5ª): Parque Sur vs. Lanús, María Auxiliadora vs. Gimnasia, Almagro vs. Engranaje, Atlético Uruguay vs. CACE, Rivadavia vs. Agrario Rocamora.