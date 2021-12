Se comienza a palpitar “La semana de la velocidad”

Comienza “La semana de la velocidad” una cadena de eventos que tiene como principal actor a nuestro Autódromo. Y un lujo que solo una ciudad que vive y respira automovilismo se puede dar. Alojar por más de una semana importantes categorías y recibir público de los cuatro puntos cardinales. En un trabajo que integra a la companía Río Uruguay Seguros, Municipalidad de Concepción del Uruguay y Comisión Autódromo.



Para comenzar, el Rally Nacional y el provincial definirán sus campeonatos este fin de semana, y no que usarán las generosas instalaciones de nuestro autódromo para armar el parque de asistencia, si no que también se definirá la competencia en una prueba especial situada en el autódromo mismo.

Este evento que para el mundo del rally es histórico y clásico, tendrá entrada totalmente libre y gratuita para todo el público.

Promediando la semana se realizará en el centro neurálgico de Concepción, la Plaza Ramirez, una carrera de kartings que tendrá pilotos de nivel nacional como invitados al mismo tiempo que también el público podrá disfrutar de un road show.

Esta epopeya tendrá como punto final una triple definición de campeonatos

Top Race V6, Car X rally Cross y TCR Sudamérica.

El autódromo uruguayense será un privilegiado al recibir una categoría que posee nivel mundial, creada con los estándares de la FIA, se trata del TCR, que ya compitió en autódromos brasileros y uruguayos; se compone de autos de producción del segmento C de gama media-alta.

Viene por más: El CarX Rally Cross con su estilo salvaje de competencias alternando tierra y asfalto con los mejores pilotos de cada disciplina, promete otra definición de campeonato apasionante y nos regalará un nuevo diseño de circuito.

La saga Top Race, incluida la potente V6 cierra el torneo, una categoría que pese a la perfección de sus autos, sabe dar excelentes definiciones en la histórica.