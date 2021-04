Se confirmaron las restricciones en Entre Ríos: qué dice el decreto

El Gobernador, Gustavo Bordet, dio una conferencia de prensa y anunció cómo se implementarán las medidas para frenar la segunda ola de coronavirus en Entre Ríos. Afirmó que la provincia adhiere el decreto nacional y dio detalles del horario en el que se darán las restricciones nocturnas con diferenciación entre días de semana y fines de semana.

El Gobierno provincial dio a conocer el decreto que dispone las restricciones y medidas que se implementarán en Entre Ríos, a partir de este viernes.

En lo que respecta a la circulación, el documento expresa “restrínjase en todo el territorio provincial la circulación de personas de lunes a jueves, en la franja horaria comprendida entre las 00 AM y las 06 AM, y de viernes a domingo de 01 AM a 6 AM, con una tolerancia de 30 minutos aplicable a ambos períodos“.

Lo que comprende a la franja comercial, corresponderán los mismos horarios que el punto anterior.

Sobre actividades y reuniones sociales en espacios al aire libre, se puede permitir hasta cien (100) personas.

Este documento regirá desde hoy, viernes 9 de abril, hasta el viernes 30 de abril, inclusive.

“El decreto ya rige”, afirmó Bordet. El texto completo.

“Estas medidas, las tomamos teniendo en cuenta la prioridad de preservar la salud de los ciudadanos, cuidándonos ante el avance de la segunda ola de la pandemia, con picos de casos muy altos en todo el país y, en paralelo, poder sostener la actividad económica y garantizar la presencialidad de los alumnos en las escuelas”, expresó Bordet en la conferencia de prensa brindada en el mediodía del viernes.

“Teniendo en cuenta estos parámetros, elegimos estas restricciones en horarios en que es innecesaria la circulación de personas y en que los que se ha comprobado se producen los mayores casos de contagios del virus”, justificó.

Monitoreo epidemiológico

Asimismo señaló que si bien las restricciones se aplicarán de manera uniforme en Entre Ríos, las autoridades sanitarias estarán evaluando en forma permanente cómo evoluciona la pandemia en cada una de las ciudades entrerrianas ya que este panorama es muy dinámico. “Con el monitoreo permanente de las camas de UTI ocupadas, y las demás evaluaciones, si se verifica que en algún lugar puntal de la provincia se produce un riesgo sanitario severo, en conjunto con las autoridades municipales se tomarán medidas restrictivas de acuerdo a las circunstancias”, señaló.

“Estamos trabajando fuertemente como hace un años para preservar la salud y sortear esto que nos sigue preocupando y avanzando en la campaña de vacunación que viene a buen ritmo, en total se han vacunado a 130.000 personas. Hay vacunatorios en los 17 departamentos y en zonas rurales, funcionan con agilidad y el promedio de espera no supera los cinco minutos en cada vacunatorio”, dijo.

Actividades deportivas y fiestas

“Queremos conservar las actividades deportivas. Los eventos permitidos son sin publico y no masivos o por fuera de las ligas que tienen protocolos especiales. Se mantienen deportes al aire libre”, indicó el gobernador.

Por otra parte señaló que se pidió al Justicia y a los fiscales federales que, cuando se detecten fiestas clandestinas, se adopten las medidas necesarias para que los promotores tengan consecuencias.

Sistema de salud fortalecido

Por otra parte señaló que el sistema de salud está preparado para la segunda ola de la pandemia de coronavirus. “El sistema está muy fortalecido. Hemos duplicado camas de terapia intermedia en intensiva en unidades críticas, con sus respectivos respiradores. En este momento la capacidad ocupada en las UTI es de 60% , de los cuales las patologías relacionadas a coronavirus implican solo el 25%. El resto corresponde a otras patología o por accidentología vial, justamente relaciona a la circulación”, expresó y abundó: “Tenemos una buena capacidad de respuesta en el sistema sanitario en cuanto a las medidas, previendo una segunda ola, y preparado para aplanar la curva de contagios”.

Transporte público y turismo

En cuanto al transporte de pasajeros Bordet confirmó que no se verá afectado y respecto al turismo no habrá nuevas restricciones. “Está garantizada la actividad gastronómica con la posibilidad de seguir con sus actividades”, cumpliendo con los protocolos y la ocupación del 50% de la capacidad de los locales.

Sobre la circulación de turistas dijo: “Si seguimos de manera acotada no hay restricciones para ingresar a la provincia”.