Se definieron ejes sustanciales en materia sanitaria para la provincia

Los representantes de Salud y Educación de las 24 jurisdicciones del país se dieron cita en el primer encuentro conjunto presencial desde la Pandemia de los Consejos Federales de cada área. Allí participó la ministra de la cartera sanitaria provincial y avanzó en varios ejes junto a sus pares.

La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, participó el miércoles del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que se realizó en Buenos Aires. La instancia continuó el jueves con una reunión junto al Consejo Federal de Educación (Cofedu), que fue presidido por los ministros de Salud y Educación, Carla Vizzotti y Jaime Perczyk, respectivamente, y contó con la participación del Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

En este contexto, la titular de la cartera sanitaria provincial, valoró la instancia de este encuentro, de haber confluido de manera presencial entre dos órganos de decisión como lo son Cofesa y Cofedu, y destacó: “Nos reunimos en un encuentro presencial, que se suma a los que ya venimos dando de forma virtual en este marco de Pandemia, para poder abordar dos de los derechos esenciales y fundamentales como lo son el acceso a la salud y a la educación de la población”. La ministra planteó en ese sentido: “Era una concreción necesaria para poder seguir garantizando los derechos humanos de las personas, que nos asisten a quienes formamos parte de la concreción de políticas públicas para el acceso a la equidad, y es un imperativo ético poder elaborar un protocolo en conjunto, una estrategia que forme parte de una política pública”.

Entre los temas más importantes del primer encuentro que nucleó a las autoridades sanitarias, se abordó: salud mental con perspectiva federal, hospitales públicos de gestión descentralizada, política nacional de medicamentos, proyecto de Ley de Salud Pública, distribución federal de equipos de genómica y situación epidemiológica internacional, de las Américas y en Argentina, y el avance del Plan Rector de Vacunación.

En ese marco, Velázquez indicó: “Es importante destacar la prioridad en la agenda del Cofesa como política de Estado, como rector de las políticas de salud de nuestro país, sin perder de vista las singularidades. Nuestro país cuenta con normativas de avanzada, hemos fortalecido los instrumentos y estrategias de gestión, conviviendo entre los subsistemas público y privado, y sumado al cambio de paradigma de un modelo de atención basado en lo episódico frente a otro que seguimos desafiando de Redes de Cuidado, con la complejidad del abordaje que demanda. Esto requiere un cambio cultural desde lo ideológico, y vamos camino a ello”.

En otro ámbito de temas, la ministra referenció la importancia de las coberturas de vacunación frente al avance de la Pandemia: “Estamos saliendo de una tercera ola por Covid-19 en el país y la provincia, con una de las mejores coberturas de inmunización que nos ha posicionado entre los primeros ocho países del mundo, en todos los grupos etarios, a partir de los 3 años. No se termina de dimensionar lo que se ha avanzado y se ha invertido en materia de recursos y del desarrollo de estrategias sanitarias”, señaló.

“Hemos llegado por tierra, por agua y por aire para vacunar a nuestra población, trabajando en los distintos territorios”, valoró la ministra y agregó: “Esto habla de accesibilidad y equidad, de una herramienta fundamental como lo es el acceso a la vacuna para cada territorio, de un trabajo sostenido y con mucha experticia y valentía de nuestros trabajadores de la Salud”.

Red Federal Genómica: un importante anuncio para las provincias

En la oportunidad, las autoridades nacionales anunciaron la constitución de la Red Federal Genómica y Bioinformática para las 24 jurisdicciones. Sobre este tema, la ministra Velázquez referenció: “Vamos a recibir equipamiento, insumos, capacitación y asistencia técnica, y también un equipo portátil para análisis donde se realizará secuenciación genómica. Se trata de un tipo de equipo MInION, con capacidad para 12 muestras y reactivos para 576”.

El anuncio se dio en consonancia con el Decreto Provincial Nº 126 del 8 de febrero de 2022, firmado por el Gobernador, Gustavo Bordet, para la adjudicación de la obra del nuevo edificio para el Laboratorio de Epidemiología a emplazarse en la ciudad de Paraná, lo que significará una inversión de más de 119 millones de pesos. La nueva estructura edilicia permitirá cumplir con todas las condiciones para formar parte de la Red, bajo los atributos técnicos requeridos.

Convenio de colaboración con el Banco de drogas especiales

En el marco de la realización del Cofesa presencial, la provincia de Entre Ríos, representada por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, rubricó con el Ministerio de Salud de la Nación, en persona de la titular de la cartera, Carla Vizzoti, un convenio de adhesión, cooperación y colaboración con el Banco de Drogas Especiales.

En el texto se fijan las condiciones para desarrollar acciones conjuntas tendientes a reducir la incidencia y mortalidad por cáncer, mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos en nuestro país, como así también universalizar el uso racional y el acceso a medicamentos estratégicos e insumos sanitarios consensuados entre ambas partes.

Asimismo, por el acuerdo, la Nación se compromete a colaborar mediante el suministro de los medicamentos; actualizar periódicamente el Vademécum de los Medicamentos definidos por resolución ministerial a fin de proporcionar un eficiente y equitativo acceso a la salud; y asistir en la capacitación de los recursos humanos de salud acerca de los objetivos propios del Banco de Drogas y su eficaz implementación.

Cabe destacar que el Banco de Drogas Especiales asiste en el tratamiento de más de cien patologías oncológicas y no oncológicas. Estas últimas son enfermedades no clasificadas dentro del grupo, pero requieren ser tratadas con medicamentos incluidos en el vademécum y no cubiertos por otros programas ministeriales.

Sinergia entre Salud y Educación

Por otra parte, el jueves el Cofesa continuó con una reunión junto al Consejo Federal de Educación (Cofedu), presidido por el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. Dicho encuentro se desarrolló en el Museo del Bicentenario y cerró al mediodía con la presencia del presidente Alberto Fernández.

El objetivo fue potenciar la articulación para la presencialidad escolar plena, cuidada y continua. En tal sentido, se trató el Protocolo para la Prevención y Control de Covid-19 en establecimientos educativos; avance del Plan Estratégico para la Vacunación; Salud Integral en escuelas; espacios de intercambio y consensos y planificación e inversión para la presencialidad plena cuidada.

En este punto, la ministra de Salud de Entre Ríos manifestó: “Destacamos la agenda conjunta que venimos elaborando para el 2022 en cuanto al abordaje integral de la salud de las infancias y adolescencias. Nos une el mismo camino de trabajar en sinergia para recuperar el tratamiento de otros emergentes que hemos perdido por el contexto de Pandemia”.