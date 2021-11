Se disputa la quinta fecha de la Liga Local de Vóley

La Dirección de Deportes informa que se disputará en las canchas de Rivadavia, Lanús y CEF 3 la 5ta fecha de la Liga Municipal de Vóley en su fase clasificatoria.

El programa de partidos es el siguiente:

RAMA MASCULINA

*MARTES 23/11:*

*21:30hs. Cancha RIVADAVIA:* Rivadavia vs CEF3

RAMA FEMENINA

*MIÉRCOLES 24/11:*

*20:00hs. Cancha CEF3:* Villa Las Lomas A vs Zaninetti.

*21:00hs. Cancha CEF3:* Villa Las Lomas Juvenil vs Bajada Grande.

*21:30hs. Cancha Lanús*: Lanús Maxi vs Lanús B.

*22:00hs. Cancha CEF3*: CEF3 vs Villa Las Lomas Maxi.

JUEVES 25/11*

*21:30hs. Cancha Lanús:* Lanús A vs Rivadavia Juvenil.

*MIERCOLES 1/12*

*21.30hs. Cancha Rivadavia:* Rivadavia A vs Gimnasia y Esgrima.

Cabe destacar que las instancias de semifinales y finales en la categoría femenina y masculina se disputarán los días sábado 4 y domingo 5 de diciembre en el estadio del CEF3.