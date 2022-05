Se disputó el sábado, parte la 3era Fecha de la Liga uruguayense de vóley

Este sábado en el gimnasio Hugo Salem del CEF N°3 se llevó a cabo parte de la tercera fecha de la Liga de Vóley de Concepción del Uruguay.

Resultados FECHA 3. ESTADIO CEFN°3

• Bajada Grande vs Gimnasia y Esgrima (primera fem) 0-2 (22-25 / 21-25)

• Villa Las Lomas +25 vs Rivadavia B (primera fem) 2-0 (25-8 / 25-10)

• Bajada Grande vs Villa Las Lomas (juveniles fem) 0-2 (7-25/ 7-25)

• CEF3 vs Pecari (primera fem) 0-2 (20-25 / 25/27)

• Rivadavia vs Villa Las Lomas (juveniles masc) 0-2 (16-25 / 15-25)

• Zaninetti vs Pecarí (juveniles fem) 2-0 (26-24 /25-15)

• CEF3 VS Zaninetti (juveniles masc) 0-2 (25-27/22-25)

• CEF3 VS Pronunciamiento (primera fem) 2-0 (25/9 – 25/16)

• Villa Las Lomas vs Pecarí (primera masc) 2-0 (25/23 – 25/19)

Programación del día MIÉRCOLES 25/05 – FECHA 3. ESTADIO CLUB PRESBÍTERO ZANINETTI

15:00hs. Rivadavia A vs Pronunciamiento (Primera masc)

16:00hs. Pecarí vs Lanús (primera fem)

17:00hs. Villa Las Lomas vs Zaninetti (primera fem)

18:00hs. Zaninetti U20 vs Bajada Grande (primera masc)

19:00hs. CEF3 vs Zaninetti (primera masc)

EQUIPO LIBRE PRIMERA: Rivadavia A (femenino)

EQUIPOS LIBRES JUVENILES: Pronunciamiento (masculino) Rivadavia(femenino)

PARTIDOS PENDIENTES FECHA 3

• Gimnasia y Esgrima vs Rivadavia B (primera masc).

Patinadoras de Lanús en Campeonato Nacional

Se realizó en San Luis, el campeonato nacional de patinaje artístico organizado por la Confederación Argentina de Patín, donde se hicieron presentes deportistas de todo el país.

Nuestra ciudad contó con la participación de las patinadoras del Club Lanús Antonella Chiapella, Sol Rivero y Brisa Santamaría, acompañadas por la técnica Gisela Poli, quien las asistió técnicamente y donde obtuvieron excelentes resultados quedando en lo mas alto del podio.

Antonella Chiapella quedó 11° de 27 patinadoras y Sol entre las 11° de 52 , mientras que Brisa fue quinta entre 27 deportistas.