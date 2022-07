Se disputó la sexta fecha de la Liga Municipal de Vóley

Con buen marco de público este sábado 23 y domingo 24 de julio en el CEF N°3 se dio continuidad a los partidos de las categorías juveniles y 1ra división, en ramas femenina y masculina.



Resultados de la fecha

SABADO 23 DE JULIO: Zaninetti vs Gimnasia y Esgrima (Fem/1ra) 1 – 2 (25-22/19-25/7-15), Zaninetti vs Pronunciamiento (Fem/Juv) 2 – 0 (25-9/25-11), Rivadavia vs Cef 3 (Masc/Juv) 0 – 2 (22-25/23-25), Zaninetti vs Cef 3 (Fem/Juv) 2 -0 (25-12/25-23), Pronunciamiento vs Zaninetti (Masc/Juv) 1 – 2 (17-25/25-20/16-18), Cef 3 vs Pronunciamiento (Fem/Juv) 2 – 0 (25-21/25-13), Gimnasia y esgrima vs Bajada Grande (Masc/1ra) 1 – 2 (21-25/25-20/13-15), Pecarí vs Bajada Grande (Fem/Juv) 0 – 2 (0-25/0-25), Villa las Lomas vs Rivadavia (Fem/Juv) 2 – 0 (25-15/25-21).



DOMINGO 24 DE JULIO: Pronunciamiento vs Bajada Grande (Fem/ 1ra) 0- 2 (10-25/17-25), Rivadavia A vs Unión y Recreo (San Justo) (Masc/1ra) 2 – 0 (25-21/28-26), Rivadavia B vs Santa Anita (Fem/ 1ra) 0 2 (13-25/8-25), Zaninetti U20 vs Cef 3 (Masc/1ra) 1 – 2 (14-25/25-19/12-15), Cef 3 vs Rivadavia B (Fem/ 1ra) 2 – 1 (22-25/25-19/15-13), CEF 3 vs Union y Recreo (San Justo) (Masc/1ra) 2 – 0 (25-15/25-21), Lanús vs Santa Anita (Fem/ 1ra) 2 – 1 (25-22/18-25/15-6), Rivadavia A vs Rivadavia B (Masc/1ra) 0 – 2 (14-25/16-25), Villa las Lomas vs Zaninetti (Masc/1ra) 2- 1 (26-24/21-25/15-13), Pronunciamiento vs Pecarí (Masc/1ra) 0 – 2 (24-26/19-25).

PARTIDOS PENDIENTES: Villa Las Lomas vs Pecarí, Rivadavia A vs Villa Las Lomas +25.