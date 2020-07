“Se está evaluando seriamente la continuidad de muchos gastronómicos”

La crisis económica y social producto de la pandemia golpea fuerte a los gastronómicos. Ya cerraron 5 comercios y podrían cerrar más. Esperan herramientas para afrontar deudas.

A poco de cumplirse un mes de la reapertura de los comercios gastronómicos en la ciudad, en el horario acotado de 8 a 17, el presidente de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos Fernando Vence analizó la situación – que consideró crítica- y habló sobre las expectativas de poder adquirir herramientas para el sector y poder enfrentar las deudas, en diálogo con La Prensa Federal.

En primer lugar Vence señaló: “La apertura se dio antes de lo que esperábamos y eso fue muy positivo, y con mucho optimismo, pensando que todo se daría como esperábamos. Pero la realidad nos demostró que justo al día siguiente que abrimos apareció el primer caso en el departamento Uruguay y eso también aplacó a la gente con las ganas de salir. Los horarios acotados, tanto para las personas por los horarios de los comercios como para nosotros que seguimos manteniendo el horario de 8 a 17, y eso también nos limita un poco porque el general de la gente sale a comer para la cena”.

Situación crítica

En cuanto a la realidad de los gastronómicos explicó: “La situación de todos es crítica. Se está evaluando muy seriamente la continuidad de muchos. Porque ni siquiera dándonos la posibilidad de abrir de noche, creo que la cantidad de ventas sean muchísimas más”.

“El tema es que ya son 100 días sin trabajar y la acumulación de deudas es importante. Y todavía hay ciertos puntos que siguen generando deuda como es la parte energética que no hemos podido llegar a un acuerdo o charla concreta con los distribuidores de energía, para saber cómo hacer frente a esta deuda acumulada, y después están las deudas de las partes más privadas que tiene que ver con los alquileres, porque la mayoría de los gastronómicos alquila el local. Así que es preocupante”, profundizó.

El 70% podría presentar quiebra

Consultado por la situación a nivel general, Vence indicó: “A nivel nacional hicimos una encuesta con una consultora en conjunto con otros gastronómicos y dio un resultado muy preocupante que habla de que llegado agosto, septiembre, si continuamos con esta forma de restricciones y sin reactivación de la actividad, entre el 60% y 70% de los locales gastronómicos estaría en condiciones de dar quiebra. Así que sí, es realmente preocupante”.

“Estamos esperando qué herramientas puedan llegar a aparecer para hacer frente a las deudas que ya se tienen”, aseveró.

Ley de emergencia turística

Todas las acciones en relación a la posibilidad de adquirir herramientas con ayuda del estado en materia gastronómico se realizan de manera conjunta a nivel nacional. En este sentido, Fernando Vence explicó: “Hay una campaña que se está haciendo a través de redes y de senadores nacionales para presentar una Ley de Emergencia Turística. Mañana, 2 de julio, se va a lanzar fuertemente la campaña con la consigna de que no queremos cerrar y no queremos quebrar, para saber si pueda entrar al Congreso, y votarse esta ley y poder conseguir algunas herramientas para no morir”.

“Tenemos que planificar y ver cómo sostener las fuentes laborales y sostener los compromisos con las partes privadas”, agregó.

Cinco cierres en la ciudad

Respecto al cierre de locales gastronómicos, Vence señaló: “Ya hubo cinco cierres definitivos desde el inicio de la cuarentena. Y hay otros que lo que están haciendo es sostener, a sabiendas de que no es viable continuar, haciendo el esfuerzo hasta ver si aparece una herramienta que los pueda ayudar a solventar las deudas. El cierre es inminente pero resisten a ver si aparece una herramienta que le facilite la deuda que han generado, como si fuera un crédito o algo para poder solventar las deudas”.

“Yo te diría que la mayoría está en condiciones de cerrar, en la gastronomía al igual que en la hotelería. Más allá de los hoteles que a veces unen dos habitaciones y los hacen departamentos para alquilarlos mensualmente y se pierden hoteles de muchísimos años para transformarse en departamentos para alquilar, pero la gente se tiene que adaptar”, explicó y finalizó: “Hoy las fuentes de trabajo se sostienen gracias del estado a través de los ATP. En caso de caerse las ATP sería un desastre porque nadie está en condiciones de sostener las fuentes de trabajo más de un mes sin generar. No hay empresario gastronómico que resista”.