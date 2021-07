Se invertirán casi 47 millones de pesos en proyectos de ciencia y tecnología en Entre Ríos

Producto del trabajo articulado entre los gobiernos nacional y provincial, en Entre Ríos se invertirán más de 46,8 millones de pesos para el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología.

El gobernador Gustavo Bordet, junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, entregaron este miércoles el financiamiento a los respectivos beneficiarios de la provincia.

“Nuestras sociedades se han transformado en sociedades de conocimiento y estamos asistiendo a un cambio sumamente vertiginoso y muy rápido, donde el principal capital que tienen las personas y los Estados es el conocimiento. Si no trabajamos en fortalecerlo, en generar oportunidades de capacitación, de poder tener instrumentos que amplíen la investigación en desarrollo, vamos a quedar fuera de un contexto global que cada vez se impone más en esta agenda”, aseveró el gobernador Bordet durante el acto realizado este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná, donde estuvieron el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza; la presidenta del Conicet, Ana Franchi; y la vicegobernadora Laura Stratta, entre otras autoridades.

Allí se entregaron las resoluciones y el financiamiento para el desarrollo de los proyectos aprobados a los respectivos beneficiarios de la provincia, los que se enmarcan en el Programa Ciencia y Tecnología contra el Hambre, por un monto total de 42.869.381,50 pesos. Las iniciativas cuentan con el aporte para su desarrollo de las universidades entrerrianas, el INTI y el INTA. Lo mismo se hizo con la iniciativa encuadrada en el Programa Impactar: Matriz Insumo-producto, que comprende una inversión de 4.026.315,79 pesos.

El objetivo del programa nacional Ciencia y Tecnología contra el Hambre es impulsar y fortalecer la integración del conocimiento y de los desarrollos tecnológicos y sociales vinculados a soluciones para el acceso a la alimentación y al agua segura, así como el abordaje de la vulnerabilidad socio-ambiental, a la planificación nacional y local de las acciones comprendidas en el plan nacional.

Agenda en marcha

Al inicio de su discurso, Bordet valoró la ley provincial de Ciencia y Tecnología, iniciativa de los diputados Cora y Cosso, y adelantó que la “vamos a llevar adelante en nuestro territorio, articulando con el gobierno nacional, con el Ministerio, con el INTA, el INTI y el Conicet, que siempre aportan a nuestro desarrollo”.

Destacó que “el presidente Alberto Fernández ha tenido la decisión política de poner en marcha nuevamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología y de recuperar el Conicet, que fue desguazado durante los últimos cuatro años; y esto lo puedo decir en el hecho de haber buscado financiamiento incansablemente en la gestión anterior como gobernador para poder llevar adelante iniciativas de muchos investigadores y de diversas ciudades de la provincia que me hacían llagar proyectos e ideas que no sabían donde canalizarlas”.

“Esto no se comprende, no obedece a diferencias políticas, sino a formas de interpretar cuál es la realidad social que atravesamos, cuál es el futuro como país y provincia que tenemos; y obedece a ideas de ver y enfocar la vida, el crecimiento y el desarrollo futuro”, subrayó.

En ese marco, celebró “que se retome esta agenda de trabajo, que nos permita ir avanzando en lo que consideramos prioritario para la provincia en materia de ciencia y tecnología. Esta agenda en marcha, iniciativas que se están aplicando, becas doctorales para 82 becarios, 20 becas más post doctorales, tienen que ver con el conocimiento aplicado a los sistemas de producción y al desarrollo de nuestra provincia, que generen oportunidades de trabajo”.

Destacó “lo importante que es que tanto el Conicet como el Ministerio de Nación vinculen el desarrollo de la ciencia y la tecnología con el desarrollo social y humano, porque esto también es importante. No es formar tecnócratas ni grandes científicos, si no tiene un basamento de aplicación real que intervenga en los problemas sociales profundos que tiene la Argentina y nuestra provincia. Esto es lo importante que estamos llevando adelante y esta es la orientación de nuestras políticas públicas, y es nuestro deber como Estado, sostenerlas”, sentenció.

Luego felicitó a los investigadores que han presentado proyectos “porque tienen que ver con lo que nos atañe en el desarrollo de todos los días”. En ese marco, mencionó el caso del frigorífico de pequeños animales en Feliciano, que se venía desarrollando. “Un frigorífico no es solamente la estructura de la obra civil, sino todo lo que contiene y lo que implica después el proceso de trabajo, de comercialización; hay que verlo de manera integral. Era algo que estaba en un 70 por ciento desarrollado y que se paralizó durante cuatro años; busqué incansablemente la posibilidad de reactivarlo y no lo hemos podido lograr. Hoy encontrar que esa reactivación llega de la mano de proyectos de investigación que surgen del mismo seno de nuestra sociedad y que son financiados por el gobierno nacional, la verdad es una gran oportunidad y me pone muy feliz”.

En este caso, dijo, el trabajo articulado posibilita “el beneficio y la oportunidad para muchas familias del norte entrerriano que viene postergado en materia de generación de empleo, de desarrollo y de proyectos e iniciativas que después se pueden encarar de manera cooperativa y de otras formas”.

“Focalicé en este proyecto pero también todos los otros que tienen que ver con nuestro desarrollo frutihortícola, con poder generar agua de calidad”, continuó diciendo el mandatario, al tiempo que indicó que “son etapas y momentos claves; a veces a quienes tenemos gestiones de gobierno nos ocupa lo inmediato, la agenda del día y la verdad es que poder contar con un Ministerio en Nación y una Secretaría de Ciencia y Técnica en la provincia que están pensando en el mediano y largo plazo, y que están acompañando a investigadores, universidades, que estamos desarrollando con el INTA, con el INTI, distintos proyectos, nos da una sustentabilidad hacia adelante y poder ser, en el alguna medida, beneficiarios de esta sociedad del conocimiento que en los próximos años se va a imponer de manera global”.

Finalmente, expresó: “Mis felicitaciones y mi agradecimiento a las autoridades presentes, a los investigadores y a las universidades que interactúan con los actores sociales”.

Ley provincial

Durante la actividad, los diputados provinciales Estefanía Cora y Juan Pablo Cosso entregaron al ministro Salvarezza, una copia de la ley que establece el Régimen de Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Entre Ríos, sancionada este año.

También participaron de la actividad el ministro de Producción, Juan José Bahillo; el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Pablo Núñez; los intendentes de Paraná, Adán Bahl, y de San José de Feliciano, Damián Arévalo; legisladores nacionales y provinciales; investigadores y responsables de los proyectos del INTA Paraná, del INTI, de la UNER, de la Uader, de la UTN Regional Paraná y autoridades académicas, entre otros.

Transformar la realidad

Por su parte, el ministro Salvarezza dijo que “es un orgullo para mí participar de esta entrega de las resoluciones sobre estos proyecto, pero sobre todo estar acompañado del equipo del gobernador, que trabaja en esta idea de que tenemos que combinar la ciencia, la tecnología, la producción, el bienestar social. Este es el gran objetivo: ciencia, conocimiento para transformar la realidad, para que la Argentina construya una sociedad más justa e inclusiva”.

Señaló que “desde que asumimos teníamos la convicción de que teníamos que poner la ciencia y la tecnología de la Argentina de pié, después de cuatro años de maltrato, en los cuales no sólo nos desfinanciaron, cerraron el Ministerio, sino que inclusive tildaron a nuestros científicos de ñoquis. Eso había que darlo vuelta, empezar una nueva etapa, pero sobre todo era importante que esa ciencia se transformara en el medio de poder cambiar la realidad”.

“La pandemia nos dio una oportunidad, los científicos participaron activamente en la lucha contra el coronavirus, hoy en día están trabajando en todo el país con el control de calidad de las vacunas, hay una dedicación de toda la comunidad a ser parte de dar herramientas para esta lucha que hoy tenemos; pero sobre todo corren otras emergencias, como la pobreza, el hambre, que trae aparejado no solo las gestiones mal hechas que nos precedieron, sino la propia pandemia que ha empobrecido a todo el mundo”.

Por lo tanto, afirmó que “la emergencia que estamos atendiendo también es esta ciencia y tecnología contra el hambre, con la cual trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Consejo Interministerial, para que estos desarrollo tuvieran un impacto; no éramos solamente los científicos quienes íbamos a decir qué hacer, sino los otros organismos, para poder decir que esos productos tuvieran algún impacto final en la sociedad”.

Luego desatacó que “el tema federal es fundamental, todo el país se tiene que desarrollar y nosotros acompañamos esa decisión del Presidente y estamos destinando los recursos que tiene el Estado a que todas nuestras provincias puedan desarrollarse e ir incorporando recursos humanos e infraestructura”.

Hizo notar que “la ley de financiamiento de la Ciencia que ha dictado el gobierno nacional, que ya está reglamentada, involucra crecer en cuatro veces más, de acá al final de esta década, los fondos que destina el Estado para la investigación, la ciencia y la tecnología. Pero lo más importante es que el 20 por ciento del incremento tiene que ir a las provincias para disminuir asimetrías. Tenemos que apostar a eso, hay que desarrollar todo el país y nosotros estamos acá con ese compromiso”.

Más adelante, agradeció al gobernador y a todo el equipo por el acompañamiento que han tenido “con lo cual hemos logrado no sólo estos proyectos; sino que también estamos pensando en los futuros”.

“Hay que lograr un desarrollo igualitario que nos permita a todos los actores poder hacer desarrollos científicos tecnológicos en las provincia. Así que hay que pensar en estos proyectos, porque el año que viene va a haber un muy buen financiamiento y vamos a tener que ejecutar esos fondos, y es fundamental tener a la provincia ya con sus proyectos sobre la mesa. Así que desafío al equipo del gobernador de que estén esos proyectos para que podamos iniciar esa etapa”, subrayó finalmente.

Otros conceptos

Al hacer uso de la palabra, la titular del Conicet, Ana Franchi, destacó que Entre Ríos fue la primera provincia en presentar los proyectos y comentó que “alrededor de 100 jóvenes entre 80 y pico de becas doctorales y 20 post doctorales van a ingresar acá a la provincia, a trabajar también en temas que interesan a Entre Ríos en co-finaciamiento con universidades, con lugares de ciencia y técnica. En cinco años van a tener 80 doctores nuevos, que es un número muy importante que puede ayudar a desarrollar el sistema científico y tecnológico, sino también el proyecto y el educativo, entre otros”.

Finalmente, señaló que se logró “una unión virtuosa. Empezamos a trabajar el año pasado y los frutos se van a empezar a ver dentro de uno o dos años con este ingreso de gente joven que quiere trabajar en su provincia y que va a impactar seguramente en más jóvenes que van a querer dedicarse a la ciencia y la tecnología”.

A su turno, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, valoró “el trabajo conjunto que vienen haciendo el gobierno nacional y el gobierno provincial, articulando políticas y coordinando acciones” y luego destacó “la decisión política del presidente Alberto Fernández de federalizar las políticas de los distintos municipios y llegar al territorio con programas y financiamiento que quieren aportar soluciones para atender a los sectores más vulnerables en el marco del programa Argentina contra el Hambre”.

“Debo agradecer y destacar el acompañamiento de las universidades públicas y privadas, del INTI, del INTA en la calidad y cantidad de proyectos aportados”, continuó diciendo el funcionario, al tiempo que indicó que se está trabajando en la apertura de 82 becas doctorales, en la incorporación 12 investigadores para los institutos del Conicet en la provincia y que en diciembre se abre la convocatoria para 20 becas post doctorales en Entre Ríos. “Esto habla del compromiso del gobierno nacional de financiar capacidades propias en territorio. Este va a ser un recurso humano profesional que va a investigar nuevas líneas de desarrollo, las prioridades que vaya marcando la provincia para ir resolviendo los desafíos que nos plantea el crecimiento de las cuestiones productivas y también sociales”, remarcó.

Luego Bahillo destacó la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología por parte del gobernador Bordet, y el haber puesto al frente a Jorge Gerard, y el trabajo conjunto entre distintos sectores “para vincular el conocimiento y la capacidad instalada que tiene la provincia para resolver los desafíos que nos presenta el crecimiento y para ser más competitivos”.

“Este crecimiento se tiene que transformar en desarrollo y para ello suceda tiene que tener equidad, inclusión laboral, sustentabilidad ambiental y perspectiva de género. Bajo esos criterios es que estamos trabajando y nos comprometemos fuertemente con todos los sectores para seguir dándoles respuestas a los entrerrianos”, concluyó el ministro de Producción.

Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, expresó: “Estamos muy orgullosos de formar parte de un gobierno que puso nuevamente a la ciencia y la tecnología en el lugar central que deben tener dentro de la política pública”.

Y agregó: “Este tipo de financiamiento de proyectos es estratégico. Es una gran herramienta para sumar los saberes y las capacidades técnicas de los investigadores y académicos a la solución concreta y efectiva de los problemas de la sociedad. Sobre todo, en temas tan importantes y urgentes como el desarrollo, la salud y el bienestar de todos los argentinos”.

Los proyectos

El Programa Ciencia y Tecnología contra el Hambre tiene seis proyectos aprobados para Entre Ríos por un total de 42.869.381,50 pesos, los cuales recibieron en la fecha la respectiva resolución de aprobación y financiamiento. El detalle de los proyectos, su localización y el monto asignado es el siguiente:

– Conservación de productos frutihortícolas agroecológicos a través de mínimo procesado y sin agregado de aditivos. El aporte es de 2.162.271,50 pesos, el proyecto se localiza en la ciudad de Crespo, departamento Paraná y es llevado adelante por la UTN Facultad Regional Paraná.

– Planta de Faena y Frigorífico multiespecie. El aporte es de 19.800.000 pesos. El proyecto se localiza en San José de Feliciano y es llevado adelante por la UNER.

-Gestión Integrada para la sostenibilidad de las cooperativas de agua e implementación de políticas públicas de acceso al agua potable en la provincia de Entre Ríos. El aporte es de 15.653.610 pesos. El proyecto es de alcance provincial y será llevado a cabo por el INTI.

-Valorización del fruto nativo Butia yatay para el desarrollo de ingredientes y alimentos dulces alternativos, contribuyendo al crecimiento económico de la provincia de Entre Ríos. El aporte es de 1.800.000 pesos. El proyecto es llevado adelante por la UNER y tiene alcance provincial.

– Plataforma de gestión de información socioeconómica de cadenas cortas de comercialización de productos de la Agricultura Familiar y Periurbana en Entre Ríos. El aporte es de 1.596.000 pesos. El proyecto es llevado adelante por el INTA y tiene alcance provincial.

– Agricultura familiar: cartografía participativa para la formulación de políticas públicas y la planificación prospectiva alimentario-nutricional en el territorio. El aporte es de 1.858.500 pesos. El proyecto se focaliza en la costa del Río Paraná, Entre Ríos, y es llevado adelante por la UNER.

También se entregó la resolución enmarcada en el Programa Impactar: Matriz Insumo-producto, que comprende la construcción de un Modelo Dinámico de Matriz Insumo-Producto Provincial capaz de brindar información útil y rigurosa para optimizar la toma de decisiones productivas, fiscales y de inversión pública con vistas al cambio estructural. El monto total de inversión es de 4.026.315,79 pesos.