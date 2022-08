En cancha de Almagro se llevará adelante desde las 9:00, el tercer episodio del Clausura del fútbol femenino de la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay, acontinuación el programa de partidos.

PROGRAMA: Cancha de Almagro

09:00: Parque Sur vs. Atlético Concepción, 10:20: Almagro vs. Gimnasia y Esgrima, 11:40: Engranaje vs. Peñarol, 13:00: Depro vs. Lanús, 14:20: Don Bosco vs. Atlético Uruguay, 15:40: San Marcial vs. Estrella del Norte, 17:00: María Auxiliadora vs. Deportivo Concepción.