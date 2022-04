Se juega la 6ta del Federal A y Gimnasia tiene fecha libre

Este fin de semana, entre viernes y sábado, se disputará la 6ª fecha del Torneo Federal A en la que Gimnasia guardará fecha siendo el programa el siguiente:

Viernes:

ANTONIANA 0 – SARMIENTO (R) 3

Sarmiento (R) derrotó como visitante 3-0 a Juventud Antoniana y es el nuevo líder de la Zona Norte. JUVENTUD



Sábado

14:30: Juventud Unida vs. Racing (Cba.)

Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario)

15:00: Crucero del Norte vs. Douglas Haig.

Árbitro: Jonathan Daniel Correa (Córdoba).

15:15: Sportivo Las Parejas vs. Def. Belgrano.

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia)

16:00: Gimnasia y Tiro vs. San Martín.

Árbitro: Mauricio Exequiel Martín (Tucumán)

17:00: Unión (Sunchales) vs. Depro.

Árbitro: Fernando Rekers (Córdoba)

19:00: Atlético Paraná vs. Central Norte.

Árbitro: Marcelo Alejandro Sanz (Coronel Vidal),

21:00: Boca Unidos vs. Sportivo Belgrano.

Árbitro: Lucas Nicolás Cavallero (Villa Constitución)

Libre: Gimnasia y Esgrima.