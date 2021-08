Se licitarán 2.600 nuevas viviendas en Entre Ríos: Concepción del Uruguay será una de las ciudades beneficiadas

Se oficializó la licitación por 2.592 nuevas viviendas en Entre Ríos, y Concepción del Uruguay fue una de las localidades elegidas para la construcción de dichos inmuebles. “Nunca nos detuvimos a preguntar de qué partido era un intendente para generar un plan de viviendas, y así seguiremos trabajando. Siempre hemos tenido un trato igualitario y equitativo en materia de gestión, porque entendemos que se gestiona para todos”, expresó Bordet.

El mandatario rubricó junto al intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, y otros 43 pares y presidentes de comunas, los convenios para licitar 2.592 viviendas para las cuales la provincia destinará 1.600 millones de pesos y la Nación 7.715 millones de pesos. Se generarán unos 5200 nuevos puestos de trabajo.

También hizo saber que se envió a la Legistatura un proyecto de ley por el cual se asignarán 30 millones de pesos a la Compañía Entrerriana de Tierras. Los fondos estarán destinados a pequeños municipios, comunas y juntas de gobierno, para adquirir terrenos para la construcción de viviendas.

“Siempre entendimos que la vivienda es un bien social, que hay muchas familias que no pueden acceder a una vivienda y que el Estado, sea nacional o provincial, tiene la obligación de cumplir con un precepto constitucional de la vivienda propia”, afirmó el gobernador.

“No se gestiona con una visión sesgada de la política y a esto los seguiremos sosteniendo porque genera los vínculos de confianza necesarios para que haya progreso, posibilidad de tener nuevas unidades habitacionales que beneficien a familias que es para lo que trabajamos todos. Este es el objetivo que tenemos que llevar adelante”, aseguró.

En el acto que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones, se firmaron convenios para construir 2592 viviendas en Entre Ríos, para lo La construcción será en el marco de los Programas Casa Propia. Construir futuro y Primero tu casa, por los cuales se construirán viviendas en 44 localidades de los 17 departamentos.

El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta; el titular de Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; el presidente del Instituto Autárquico de la Vivienda y Planeamiento (IAPV), Marcelo Bisgoni; el intendente de Paraná, Adán Bahl, además de presidentes municipales de diversas localidades entrerrianas, autoridades nacionales y provinciales. De manera virtual, presenciaron también el acto legisladores provinciales.

“Entendemos que hay muchos municipios o comunas que tienen dificultades para poder comprar terrenos, sobre todos los más pequeños que no disponen a veces de los fondos. En este sentido, he dispuesto capitalizar la Compañía Entrerriana de Tierras, por lo cual he enviado un proyecto de ley al Senado, que hoy ya tiene estado parlamentario, para transferir 30 millones de pesos y asistir a aquellas localidades que lo necesiten”.

Cabe señalar que la Compañía de Tierras funciona como una herramienta que tiene como fin facilitar los procesos de acceso al suelo como medio para promocionar la construcción de vivienda, considerando esto como la base del desarrollo en términos de familia, sociedad y localidad.

Procesos licitatorios

Luego destacó que de estas viviendas hay 2200 que se financian íntegramente con fondos del gobierno nacional y que forman parte de un programa que viviendas que firmamos con el ministro Jorge Ferraresi.

“El 100 por ciento son con financiamiento de Nación; anteriormente las viviendas se financiaban 66 por ciento Nación y 34 por ciento la provincia. El hecho de que el gobierno nacional, por una decisión del presidente Alberto Fernández financia el 100 por ciento, nos posibilita a su vez liberar fondos para el programa Primero tu casa”, expresó.

Y agregó: “Es una alegría el hecho de poder retomar un programa de viviendas como lo fue el Programa Federal de Viviendas, donde el objetivo es poder llegar con viviendas a todo el universo, fundamentalmente a familias que tienen un nivel de ingresos que no le permite acceder a un crédito bancario ni contraer créditos por UVA u otro sistema de actualización”.

Insistió en que por las casas financiadas por la provincia se paga “una cuota accesible, que se aumenta en la misma proporción que suben los sueldos” y que los beneficiarios surgen de sorteos “totalmente transparentes”.

Señaló que “cuando iniciamos el programa Primero tu casa en el año 2017, lo inmediato que determinamos es que la actualización de ese programa se haga de acuerdo al aumento salarial y se tomaba como base general las paritarias que celebraba la provincia. Es decir, si había aumento de salario se incrementaba en el mismo monto la cuota, para garantizar que no se torne incobrable a muchas familias”.

“Esto nos ha dado previsibilidad y ha hecho que hoy estemos llamando a licitación casi 2600 viviendas; con casi 1000 viviendas que hoy tenemos en ejecución en la provincia; y con 2200 viviendas más que vendrán después de la firma de los convenios, promediando unas 6000 viviendas que tendremos a fin de año en construcción”, apuntó.

En ese sentido, transmitió a los intendentes y presidentes de comuna “que además de estas 2200 viviendas que hoy estamos conviniendo, si cuentan con terrenos va a haber más cupos de viviendas para las próximas 2200”.

Servicios esenciales

Por otro lado, les hizo saber que firmó un convenio con el titular del Enohsa, Enrique Cresto, para llevar la provisión de los servicios, agua y cloaca fundamentalmente, a los terrenos que no los tienen, lo cual “nos permitió acelerar los trámites y poder avanzar en la licitación de las viviendas, porque mientras realizamos todo el proceso licitatorio, y de ejecución de obras, en forma paralela se van realizando la conexión de los servicios de agua y cloaca con lo cual cuando la vivienda esté terminada contará con los servicios”.

“Hoy es un día muy importante porque esperé muchos años de mi gestión para poder tener un plan integral de viviendas, porque con el plan provincial no nos alcanzaba. Cuando lo implementamos en 2017 hacía 21 años que la provincia no tenía un programa propio de viviendas íntegramente con fondos provinciales y tuvimos que salir a buscar recursos para poder ejecutar y llevar adelante este programa. Con estas 2.200 viviendas del gobierno nacional más otras 2200 viviendas, es decir con 4400 viviendas solamente para este año 2021 , la verdad que nos da un impulso muy grande”.

Por otro lado, aseguró que “las adjudicaciones de estas viviendas se hacen con absoluta transparencia, con sorteos a través del Iafas, que son públicos, donde se garantizan los cupos para personas con discapacidad o que tienen algún beneficio específico otorgado por alguna ley”.

“Cuando se habla de un derecho tan fundamental como el techo propio, no podemos estar especulando con un beneficio particular, sino que tiene que ser un beneficio que llegue de manera general y universal. En este camino estaremos trabajando”, dijo finalmente.

Día especial

Por su parte, el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni, dijo que “es un día especial porque se alcanzó la firma de 51 nuevos convenios con los municipios en el marco de la política habitacional que viene desarrollando la provincia en la gestión del gobernador Gustavo Bordet en correspondencia con el gobierno nacional del presidente Alberto Fernández”.

Transmitió luego, tras haberse comunicado a primera hora de la mañana con el ministro de Vivienda y Hábitat, Jorge Ferraresi, el saludo y el compromiso que “hiciera con el gobernador en 2021 por 2.200 nuevas viviendas más a partir de octubre”. En ese marco, solicitó a los intendentes que “se siga trabajando en los bancos de tierras y en más terrenos para construir más viviendas”.

Detalló también que en el marco del Programa Casa Propia se prevén inversiones en el orden de 7.715 millones de pesos por parte del gobierno nacional, y por parte de la provincia de 1.110 millones de pesos. “Nación financia la construcción de la vivienda, y desde la provincia, con fondos provinciales, se financiarán las obras de infraestructura. A esto se suma el aporte de los lotes y las obras de nexos para lo cual, en más de una oportunidad, hemos contado con el acompañamiento y dentro del convenio marco que firmó el gobernador con el Enohsa”, detalló. Sobre esto, destacó luego el acompañamiento del titular del Enohsa, Enrique Cresto. “También necesitamos seguir trabajando con las obras de nexos que necesitamos con esto lotes”, acotó. En cuanto a la innovación en la actualización de precios para los nuevos llamados a licitación, precisó que será por el sistema UVI para hacer efectivo el pago a las empresas.

“Desde el programa provincial Primero Tu Casa, respecto a las licitaciones del programa, se prevé una inversión por parte de la provincia de 1.600 millones de pesos que es el 100 por ciento a cargo del gobierno provincial. En ese caso, la provincia financia la obra de infraestructura y de la vivienda. Son 28 localidades que acceden por este programa para la construcción de 300 nuevas viviendas que atenderán la demanda habitacional de nuestras familias entrerrianas”, precisó.

Más adelante, el presidente del IAPV informó que se encuentran en ejecución 991 viviendas en 33 localidades entrerrianas, y apuntó que desde 2015 se construyeron 3.751 viviendas. “Para garantizar la transparencia en el sistema de adjudicación se realizan sorteos con transmisión en vivo y la correspondiente legitimidad aportada por la presencia de escribanos públicos”, remarcó. Explicó que rige un sistema solidario en el pago de las cuotas que se actualizan en pesos conforme a los valores de las paritarias. “Esto permite asegurar la continuidad de la inversión para nuevas viviendas para más familias entrerrianas”, subrayó.

Dijo que todas las familias pueden acceder a la inscripción para una vivienda a través de la página del IAPV, www.iapv.gob.ar, al completar el formulario accesible y sencillo. “Ambos programas se desarrollan con el trabajo en conjunto a través de la comunas y las juntas e gobierno con el aporte de los terrenos, las obras nexos; la provincia trabajando el diseño técnico y Nación, en el Casa Propia, financiando la construcción de la vivienda”, informó.

Resaltó luego la generación de nuevos puestos de trabajo. Según los datos informados por Uocra, en 2020 -a partir de la pandemia- se tenía 4800 obreros activos y formales. “Hoy tenemos 6.200 obreros formales, y a partir de estos nuevos llamados a licitación se crearán 5.200 nuevos puestos de trabajo. Así que los invito a trabajar y continuar haciéndolo de esta manera”, agregó

Finalmente, agradeció al gobernador Bordet “por el acompañamiento y el apoyo permanente, tanto suyo como de todo el equipo de trabajo del gobierno provincial”.

Programas, localidades y viviendas

En el marco del Programa Casa Propia, se firmaron convenios para 2.200 viviendas en las localidades de Victoria, Chajarí, Concordia, Diamante, La Criolla, Rosario del Tala, Liebig, San Salvador, Urdinarrain, Nogoyá, Federal, La Paz, San José, San Salvador, Feliciano, Aldea San Antonio, Maciá, Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguay, Villa Paranacito, Colón, Gualeguay, Villaguay y Paraná. Además, se hizo lo propio con el municipio de Paraná en el marco del Programa Reconstruir.

En tanto, en el Programa Primero tu casa se construirán 392 viviendas en Piedras Blancas, Ceibas, Viale, Feliciano, Nogoyá, Larroque, Colonia Avigdor, Basavilbaso, Federación, Ibicuy, Colonia Ayuí, Villa del Rosario, Estancia Grande, María Grande, Villa Elisa, 1º de Mayo, Concepción del Uruguay, Tabossi, San Jaime, El Cimarrón, Enrique Carbó, Chajarí, Pueblo General Belgrano, San Salvador, Villaguay, Diamante Strobel, San Gustavo y Estación Sosa.