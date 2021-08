Se llevó a cabo el debate de Precandidatas a Diputadas Nacionales

Este miércoles 18 de agosto la Histórica fue testigo del primer Debate de Precandidatas a Diputadas 2021. El evento que convocó a Carolina Gaillard por Todos Entre Ríos, Natalia Noacco por Podemos Entre Ríos, Nadia Burgos por el MST, Miriam Müller por EntrerriaNos por la Vida, el Trabajo y la Libertad, y Mariana Salinas por Entre Ríos Cambia. Se celebró en el Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay y contó con la presencia de autoridades municipales y concejalas de los bloques del HCD, entre otros.

El encuentro fue transmitido en vivo por Platea Virtual, la señal de TV Digital que auspició el evento y tuvo picos de interacción de la audiencia que se sostuvo durante la transmisión con una convocatoria amplia.

Las pre candidatas participaron de un sorteo previo al inicio del debate que estableció los lugares de exposición de cada una de ellas para cada eje: Economía y Ambiente, Gestión Legislativa y tercer un eje opcional para cada precandidata.

En relación al primer eje -Economía y Ambiente-, la primera en iniciar la exposición fue Natalia Noacco quien mencionó que “la economía argentina tiene un déficit fiscal desde hace 13 años, donde la sociedad se endeudó por 50 mil millones de dólares”. Noacco propuso “una agenda federal con desarrollo productivo que además trabaje sobre la emergencia climática a partir de una ley de Humedales”. Por su parte, la segunda en orden fue Miriam Müller quien destacó que hasta ahora “no funcionó la política económica y mucho menos la política ambiental” por eso es necesario apostar a “la renovación de energías renovables y entender como estratégico el uso de la agua dulce, la regulación de humedales, termas y la protección del Acuífero Guaraní”. Carolina Gaillard, mencionó que se siente “parte de una generación joven donde economía y ambiente van de la mano. Lo que se juega en estas elecciones es qué rumbo toma nuestro país. Necesitamos saber si vamos a tener un Estado presente para todas y todos o un país con timba financiera como fue el de Mauricio Macri. Soy parte de un gobierno que se hizo cargo de la pandemia fortaleciendo el sistema de salud”. Siguió Mariana Salinas, quien comenzó su exposición mencionando que “todo proceso económico de producción, distribución y consumo ocurre en un mundo y va produciendo efectos y cambios. El uso de los recursos debe ser con conciencia”. En tanto que Nadia Burgos, la precandidata del MST refirió que “la crisis capitalista es sistemática, económica, sanitaria y ambiental, por eso ni los incendios en humedales ni la bajante del Paraná es natural sino producto del sistema. Necesitamos un cambio radical. Nuestra provincia es rehén de estas políticas. Somos la generación que se chocó de frente con el cambio climático”.

En cuanto al segundo eje – Gestión Legislativa desde una perspectiva de género- La Candidata de Todos Entre Ríos, Carolina Gaillard, mencionó que “no se puede construir una sociedad más justa sin perspectiva de género y sin mirada ambiental. Los logros del feminismo deben cruzarse con la lucha del ambientalismo. Soy parte de un Gobierno que ha tomado esas luchas y ha creado políticas públicas de Estado. Es necesario fortalecer las redes en el territorio para acompañar a las mujeres que sufren violencia de género y es necesario también revisar el Código Penal” y en ese sentido va a ir su propuesta legislativa. Nadia Burgos, ala precandidata del MST sostuvo que “la perspectiva feminista es una mirada integral, por eso nuestro feminismo es socialista. Por más que Fernández diga que el patriarcado se terminó, la división sexual del trabajo sigue siendo la mayor opresión. La feminización de la pobreza tiene otra cara, que es la de la masculinización de la riqueza, por eso vamos a impulsar salario igual a la canasta familiar para las amas de casa y una ley de enfermería para reconocer a quienes fueron la primera línea en la pandemia”. Por su parte, Natalia Noacco la pre candidata de Podemos Entre Ríos, afirmó que la “pandemia dejó al descubierto el cuerpo de las mujeres y los roles feminizados, quienes sostienen la economía formal pero no están reconocidas. Vamos a impulsar un Sistema Nacional y Federal de Cuidados, revisar la coparticipación de Entre Ríos para plasmarlas en las políticas públicas. La Ley Micaela no está reglamentada ni tiene el presupuesto adecuado, por ejemplo”. Continuó como expositora Mariana Salinas de entre Ríos Cambia, quien mencionó que es una “firme defensora de la igualdad de oportunidades de género, todos tenemos que tener las mismas oportunidades, así tengamos una M una F o una X. Las mujeres somos grandes luchadoras de la vida. El deber de las mujeres es decir la verdad. Vamos a defender la República, y el atropello sobre las instituciones”. Por último en este Eje, Miriam Muller sostuvo que debemos “feminizar la política: más mujeres, mejor política, pero debemos darle nuestra impronta. Somos más víctimas de la violencia estructural del Estado, la muerte por las miserias y la pobreza; que por las guerras. He trabajo para generar líderes entrerrianas, y necesitamos que lleguen a las decisiones”. La precandidata también se refirió a la agenda de género cuando afirmó “no queremos ESI con ideología de género, debe haber un consentimiento de los padres. No queremos que los feminismos se nos impongan a través de las violencias”.

Sobre el último eje, Mariana Salinas de entre Ríos Cambia sostuvo que “si hoy me estoy involucrando en política es porque hay mucho en juego, el kirchnerismo les ha usurpado el partido y están llenos de ideología. Nos hacen caer del mundo, nos alinean con Rusia, China y Venezuela, no creen en la división de poderes. Hago un llamamiento a la conciencia cívica, a los ciudadanos para que vean lo que está pasando”. Natalia Noacco por su parte, hizo hincapié en la educación: “La pandemia dejó al descubierto la precariedad del sistema educativo para que nuestras infancias y juventudes puedan insertarse en la sociedad. Todo recayó sobre la voluntad docente y las instituciones. Necesitamos un diagnóstico honesto”. Mientras que la candidata de Todos Entre Ríos, Carolina Gaillard, concluyó que “fue central cuidar la vida de entrerrianos, entrerrianas, argentinos y argentinas, por eso fortalecimos el sistema sanitario. Es fundamental la perspectiva de género y medioambiental por eso sancionamos la ley de Fuego y la ley Yolanda para el cuidado del medioambiente, una ley que es equivalente a la ley Micaela. Sin embargo, falta una ley de Cuidado Integral. Necesitamos un Estado que garantice ese cuidado, para que haya mamás felices y plenas, para el cuidado de niños/niñas y de nuestros mayores”. Miriam Muller, agregó en este último intercambio que “el espacio nació en la defensa de las dos vidas, somos mamás y papás que venimos a decir que no queremos que maten a nuestros hijos. Acá estamos las madres entrerrianas para decirles a nuestros legisladores que están disociados de la realidad: van a transformar nuestros úteros en un cementerio. Por último, Nadia Burgos marcó que “es necesario revolucionar todo, incluso a nosotros mismos. Tenemos una propuesta ecosocialista y feminista, porque asi lo marcan las juventiudes en las calles. Somos la generación que nos tocó chocarnos con las decisiones de partidos tradicionales que entregan ríos, recursos y vidas para pagarle al FMI. Que el congreso se llene de trabajadores y de gente de a pie, que escuche la ley de Humedales que están gritando en las calles. Hay que recuperar el derecho a decidir con una perspectiva de izquierda y socialista”.

Las precandidatas que participaron del debate expresaron su agradecimiento por la invitación y la organización cuidadosa de la Multisectorial. Así como también quedaron a disposición para un nuevo debate posterior a la instancia de PASO.

El evento quedó guardado en el Canal de YouTube de Platea Virtual: https://youtu.be/FTDLgvuNT-U