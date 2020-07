Se llevó a cabo la primera charla virtual sobre Humedales

Con una concurrencia virtual de más de 200 asistentes de diferentes provincias y países hermanos de Latinoamérica se llevó a cabo la primera charla de la Ronda de Charlas sobre Humedales organizada por la comunidad de Vecinos por los Humedales de Concepción del Uruguay. La cual se inscribe en la campaña Conocer para Proteger que venimos llevando a cabo con diferentes formatos.

La Mgr Patricia Pintos mantuvo a los asistentes firmes en las pantallas, dejando claramente establecidas las dos premisas que se dispuso a encarar en la charla: 1ero que los humedales son Bienes Comunes, no recursos naturales a explotar y 2do que su integridad es de Interés Colectivo, ya que su afectación va más allá de dañar el lugar que ocupan, y su destrucción o degradación perjudica a la comunidad.

Los asistentes realizaron preguntas cuyas respuestas se evacuaron en el momento o corresponden a las futuras charlas del ciclo, donde serán tratadas.

Nueva charla

El segundo encuentro, con el nombre “Ley de Humedales Ya” se realizará el próximo viernes 7 de Agosto a las 19hs y estará a cargo de Emilio Spataro, Técnico en Gestión Ambiental Coordinador del Programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Argentina, Fundador y ex miembro de Guardianes del Iberá y la Licenciada Victoria Richter, periodista, asesora de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores de la Nación al momento de tratarse la Ley de Humedales con media sanción, miembro de la AJAM (Asociación por la Justicia Ambiental, y de la Coordinadora Basta es Basta, además es integrante del PASSS del municipio de Gualeguaychú. Ambos disertantes pertenecen a la UAC y su regional UAC Litoral.

Las plataformas virtuales serán nuevamente Zoom y You Tube y la inscripción está abierta en https://forms.gle/wiuuoAs73ZLGJ7ts7

Invitan a participar en la misma: Sociedad Argentina de Planificadores Territoriales Regional Litoral, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos Regional Este, Facultad de Ciencia y Tecnología sede Concepción del Uruguay, Valorización del Humedal Reserva Isla del Puerto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Concepción del Uruguay, Club de Observadores de Aves, Aves Argentinas, Yacht Club Entrerriano C del U, Club Regatas Uruguay C del U, Dirección de Salud Ambiental Municipalidad de C del U.