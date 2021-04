Se oficializaron nuevas medidas restrictivas en Concepción del Uruguay

En las últimas horas de este martes, se conocieron las nuevas restricciones que se aplicarán en Concepción del Uruguay como medida de prevención. No se podrá circular entre las 00.00 y 06.00 de la mañana de lunes a viernes; y entre la 01.00 y 06.00 los sábados y domingos.

En el marco de la pandemia producida por la aparición del COVID – 19, el Ejecutivo Municipal dispuso mediante el Decreto N° 26791, la restricción en todo el ámbito de la ciudad de Concepción del Uruguay, la circulación de personas en la franja horaria comprendida entre la 00:00 am y 06:00 am, de lunes a viernes y; en la franja horaria de 01:00 am a 06:00 am, los días sábado y domingo.

Del mismo modo, y en su artículo segundo, dispone la restricción de la actividad comercial en la franja horaria determinada en la normativa, mientras que también se exceptúan las actividades declaradas esenciales y a los ciudadanos afectados a su efectivo cumplimiento, conforme a lo previsto en el Art. 11° del DNU N° 1.033/20 del Poder Ejecutivo Nacional.