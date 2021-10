Se programó la 3ra Fecha de la Liga Local de Vóley

CEF N 3

Convocada por la Dirección de Deportes se llevó a cabo la reunión de delegados de la Liga Municipal de Voley; entre los temas abordados con los representantes de los clubes se programó la 3ra fecha de la competencia a disputarse en el Gimnasio del Club Atletico Rivadavia durante el sábado 23 y el domingo 24 de octubre con los siguientes encuentros:

SABADO 23/10

Club: Rivadavia

19:00 Cef 3 Vs Villa las lomas A (Masc)

20:00 Lanus Maxi Vs Villa las lomas max (Fem)

DOMINGO 24/10

Club: Rivadavia

11:00 Villa las Lomas A Vs Villa las Lomas Juvenil (Fem) (partido pendiente)

12:00 Zaninetti Vs Rivadavia Juvenil (Fem)

13:00 Villa las Lomas A Vs Bajada Grande (Fem)

14:00 Rivadavia Vs Cef 3 (Fem)

15:00 Lanus A Vs Villa las Lomas juvenil (Fem)

16:00 Zaninetti A Vs Villa las lomas juvenil (Masc)

17:00 Zaninetti B Vs Rivadavia

La fecha se completará el dia MARTES 26/10:

Club: Lanus

21:30 Lanus B Vs GyE (Fem).