Se programó la 6ta fecha del fútbol local

La habitual reunión en sede liguista, programó para el fin de semana el desarrollo de la 6ta fecha del Torneo Rube´n Ardaiz que disputará un partido el sábado y los cuatro restantes el domingo.

En Cristo de los Olivos, el día sábado María Auxiliadora-Engranaje será el partido adelantado de la fecha. Mientras que el día domingo se jugarán Atlético Uruguay-Agrario Rocamora en el Plazaola. En cancha de Rivadavia, Lanús hará veces de local ante el escolta Gimnasia y Esgrima. En tanto en el billar del Sureño, Parque Sur recibirá a Rivadavia. La fecha se completa con el partido entre Almagro y Engranaje en cancha de María Auxiliadora.

Sábado: Cancha de María Auxiliadora, MARÍA AUXILIADORA vs. ENGRANAJE, 14:30: Tercera y 16:30: Primera.

Domingo: Cancha de Parque Sur, PARQUE SUR vs. RIVADAVIA, 13:30: Tercera y 15:30: Primera.

Cancha de María Auxiliadora: ALMAGRO vs. ATLÉTICO COLONIA ELÍA. 12:30: Tercera y 15:30: Primera.

Cancha de Atlético Uruguay: ATLÉTICO URUGUAY vs. AGRARIO ROCAMORA, 13:30: Tercera y 15:30: Primera.

Cancha de Rivadavia: LANÚS vs. GIMNASIA Y ESGRIMA. 13:30: Tercera y 15:30: Primera.