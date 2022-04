Se programó la 7ma fecha y se reprogramó Gimnasia Lanús

La 7ma fecha del Apertura liguista se diagramó en la habitual reunión del Consejo Directivo de la Liga con los delegados por los clubes, además se reprogramó Gimnasia- Lanús que debían jugar el lunes y se armó la séptima fecha para el próximo fin de semana.

Programa:

Sábado

– Cancha de María Auxiliadora

MARÍA AUXILIADORA vs. ATLÉTICO COLONIA ELÍA

14:00: Tercera y 16:00: Primera.

– Cancha de Rivadavia

ALMAGRO vs. AGRARIO ROCAMORA

14:00: primera y 16:00: tercera.

Domingo

– Cancha de Parque Sur

PARQUE SUR vs. GIMNASIA Y ESGRIMA

14:00: Tercera y 16:00: Primera.

– Cancha de Rivadavia

LANÚS vs. ENGRANAJE

14:00: Tercera y 16:00: Primera.

– Cancha de Atlético Uruguay

ATLÉTICO URUGUAY vs. RIVADAVIA

14:00: Tercera y 16:00: Primera.