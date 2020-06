Se realizan controles rigurosos en el ingreso a Entre Ríos desde Buenos Aires

Desde el martes pasado funciona el puesto de control sanitario que dispuso el gobierno provincial en el puente Zárate-Brazo Largo. En el lugar trabajan en forma conjunta policías y agentes de salud. Hasta el cierre de la jornada del sábado fueron controladas 2.469 personas.

En el marco de las normas de seguridad que se vienen estableciendo para controlar la pandemia del coronavirus en Entre Ríos, el subcomisario Dante Moreira y el doctor Santiago Elías detallaron en qué consiste este puesto de control y cómo es el trabajo que realizan médicos, enfermeras y el personal de la Policía caminera en el lugar.

El doctor Elías, uno de los médicos que junto a su par Oscar Franco están a cargo del puesto de salud, precisó que del operativo participan médicos y enfermeros de Ibicuy, Ceibas y Paranacito.

Explicó que “se hace la toma de temperatura y se confecciona una hoja de ruta donde podemos establecer de dónde provienen las personas; y si encontramos algún sospechoso con temperatura u otra sintomatología, lo derivamos y acompañamos al hospital de Gualeguay”.

Detalló que la toma de temperatura “se realiza con una pistola láser, y si da mayor de 37.5º, se hace bajar a la persona; se le hace nuevamente la toma con un termómetro digital y de ahí se establece comunicación con el hospital de Gualeguay, hacia donde transportamos al paciente para hacer la toma de muestra”.

El puesto de contención sanitaria comenzó a funcionar este martes, está ubicado en la ruta nacional 12, kilómetro 143, donde se encuentra el puesto caminero Brazo Largo de ingreso a Entre Ríos desde Buenos Aires.

El facultativo afirmó que “la gente está respondiendo muy bien, ya que esto es para ellos y todos nosotros, para poder controlar el ingreso hacia la provincia y que no tengamos ningún infectado”.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con la Policía de Entre Ríos, ya que “ellos nos brindan la seguridad y detienen el vehículo”.

Sobre el trato con las personas, indicó que “le recomendamos a la gente que se siga quedando en su casa y que se mueva sólo por necesidad, llevando el permiso, dado que se estableció con la Policía que si no tienen el permiso adecuado establecido por la Presidencia no va a poder circular. También que deben llevar el tapaboca durante todo el viaje, no sólo en el momento en que se le hace el control; y que en caso de tener sintomatología se debe comunicar obligatoriamente con un centro de salud”.

Por su parte, el subcomisario Moreira señaló que “a partir de que se declaró la cuarentena el paso por el puesto caminero es únicamente con el permiso único nacional para circular; en caso de que no posea ese permiso se comunica a la autoridades federales, en este caso el Juzgado Federal de Gualeguaychú, que es quien dispone la situación de la persona que no posee el permiso”.

Afirmó que desde que se instauró la cuarentena el tránsito está totalmente disminuido a lo que es un día normal; no así en lo que respecta al transporte de carga.

Y en relación al trabajo con el Ministerio de Salud, dijo: “Nosotros estábamos esperando que venga personal de salud porque había gente que circulaba y que preguntaba si tomaban la fiebre. Nos parece perfecto, también para nuestro propio cuidado y el de las personas que van en el vehículo”.

Controles

La secretaria de Salud, Carina Reh, indicó que está funcionando el puesto sanitario en el puente Zárate-Brazo Largo, junto con el equipo del centro de salud Brazo Largo, los efectores de Islas del Ibicuy y Villa Paranacito, y que se sumó el hospital San Antonio, de Gualeguay, para la detección y derivación oportuna en caso de detectarse caso sospechoso en el ingreso de la provincia de Buenos Aires.

También indicó que se reforzaron los distintos puesto camineros “para poder fomentar un adecuado control de ingreso y egreso de la provincia, siempre en conexión con cada uno de los medios y efectores locales en materia de detección oportuna a los fines de poder reportar en forma rápida a la Dirección de Epidemiología”, detalló la secretaria de Salud.

Detalles del operativo

El operativo de la posta sanitaria del lado de la provincia de Entre Ríos, se inició en la tarde del martes 26 de mayo, es decir, se trabajó media jornada a través de la cual se controlaron a 120 personas. El 27 los controles ascendieron a 362, en tanto que el 28 de mayo, fueron controladas otras 624 personas; el viernes 29, 746 personas y este sábado 30 se controlaron 617 personas.

El control sanitario consiste en entregar a los conductores un formulario para que llenen con datos precisos en relación al coronavirus transformándose en una especie de ficha sanitaria y por otro lado se realiza el control de temperatura.

En el operativo trabaja personal de salud y policial. Por su parte, Salud, aporta enfermeras, dos por turno, y el coordinador médico. Quienes realizan controles en el horario de 6 a 22. Y, provienen de los hospitales Paranacito y Holt de Ibicuy y del centro de salud de Brazo Largo. También colabora personal del hospital Eva Perón de Ceibas.

Por otra parte, se analiza para los próximos días sumar personal para completar el horario de la noche y madrugada que falta.

En términos generales se está parando a todos quienes transiten en automóvil principalmente. Hasta el momento no se encontrado ningún caso sospechoso, habida cuenta de que suceda la persona será trasladada al hospital San Antonio de Gualeguay.