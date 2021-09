Se realizó la premiación de la 1° edición de la Liga de Hockey de Concepción del Uruguay

Durante este domingo 26 de septiembre se disputó en la Cancha Sintética Municipal de Hockey y en la cancha de Regatas Uruguay se disputó la última fecha de las categorías juveniles sub13, sub15, sub17 y Primera de Caballeros de la Liga de hockey sobre cesped.

Las chicas de Regatas Uruguay se coronaron en 1era, Sub 13 y sub 15.

La flamante Liga de Hockey de Concepción del Uruguay, finalizó éste fin de semana con varios partidos en las cnachas de Regatas Uruguay y la Cancha Sintética Municipal.

Finalizada la jornada de competencias se realizó la entrega de premios a los ganadores de cada categoría. El evento estuvo organizado por el Consejo Municipal de Hockey y la Dirección de Deportes.

Los principales resultados de la jornada y las posiciones finales del torneo fueron los siguientes:

SUB 13: Campeón REGATAS URUGUAY, Subcampeon REPUBLICA DE ITALIA. Goleadora: Valentina Bianchi Fallet (Regatas). Valla menos vencida: Regatas Uruguay

SUB 15: Campeón REGATAS URUGUAY, Subcampeon FERRO. Goleadora: Abril Acosta (Ferro). Valla menos vencida: Regatas y Rca de Italia.

SUB 17: Campeón JUVENTUD DE CASEROS, Subcampeon REGATAS URUGUAY. Goleadora: Martina Gomez (Juventud). Valla menos vencida: Regatas y Juventud.

CABALLEROS 1ra DIVISION.:

RESULTADOS ULTIMA FECHA: JUVENTUD DE CASEROS 5- MARIA AUXILIADORA 0, REPÚBLICA DE ITALIA 2-JOCKEY CLUB 2.

POSICIONES FINALES: 1 PUESTO: REPUBLICA DE ITALIA (CAMPEÓN), 2 PUESTO: JUVENTUD DE CASEROS, 3 PUESTO: JOCKEY CLUB.