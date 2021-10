Se realizó una jornada de concientización y prevención precoz de cáncer de mama

En el marco de la Red para la Igualdad, se desarrolló una jornada de concientización y prevención precoz de cáncer de mama. Durante la actividad, que se desarrolló este viernes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, expusieron profesionales especializados en la temática.

Participaron la vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Salud, Sonia Velázquez junto al interdisciplinario de Salud.

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, mientras que durante todo el mes se realizan actividades para generar conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos médicos oportunos y efectivos.

Participaron además, conectados por la plataforma Zoom, legisladores, legisladoras nacionales y provinciales, funcionarios, funcionarias, periodistas y profesionales de la salud.

El objetivo central es difundir la prevención a través de controles y dispositivos de la salud y el abordaje integral de la patología como herramientas en diferentes situaciones para mejorar la calidad de vida de las mujeres entrerrianas. Así lo explicó en la apertura, la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de Entre Ríos, Sigrid Kunath.

Durante la actividad, expusieron la imagenóloga Ximena Elena; la especialista en oncoimagen Érica Prodolliet; la nutricionista Soledad Banegas; la psicooncóloga Rosario Vera; la enfermera oncóloga Nadia Martínez; la rectora del Instituto Provincial del Cáncer de Entre Ríos, Claudia Enrique; la médica y senadora Flavia Maidana; la encargada del área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Valle María, Sonia Sokolovsky; y la psicóloga Laura Leiva.

Al hacer uso de la palabra, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, agradeció a la vicegobernadora por organizar esta iniciativa. “Cuando nos convocaron no dudamos ni un minuto en sumarnos con el equipo del Ministerio de Salud”, dijo la funcionaria tras referirse al rol del Estado y a la integralidad de la política pública.

A su vez, destacó: “Entendemos a la salud, primero como un derecho humano fundamental, y también desde los determinantes que inciden en el proceso salud – enfermedad y estrategias de atención. Y en esas estrategias de atención ingresan muchas dimensiones que tienen que ver también con la conformación de esta Red Para la Igualdad, ya que no podemos concebir la atención de la salud si no nos pensamos en redes. Y las redes no solamente las componen el sector salud sino también otros sectores como la comunicación, las organizaciones civiles y otros tantos”, indicó.

El cierre estuvo a cargo de la vicegobernadora Stratta quien agradeció a las profesionales prestigiosas que expusieron durante la jornada, en el marco de la Red Multipartidaria y Multisectorial para la Igualdad. “Es necesario generar conciencia y poder pensar los procesos de salud y enfermedad, creando estrategias de concientización y sensibilización, porque cuando uno escucha entiende la importancia que hoy tiene la prevención y la detección precoz para salvar vida y garantizar derechos”, dijo al iniciar su discurso.

En este sentido, valoró “la mirada del gobernador Gustavo Bordet de poder entender el sistema de salud público y privado de manera integral y con la multiplicidad de miradas”. Y continuó: “Poner estos procesos en la agenda de la Red para la Igualdad es un paso hacia adelante en el enorme desafío que tenemos de poder interpelarnos e interpelar a la sociedad para poder hacer los estudios a tiempo, para corrernos de viejos mitos, hacer procesos de deconstrucción social y poder tener una mirada integral. Hoy podemos decir que 10 de cada 9 mujeres con cáncer de mama se salvan por la detección precoz”, resaltó.

“Por eso esto de afianzar la mirada integral, el sistema público y privado, las herramientas de prevención que tenemos en el Estado, pensar en esta mirada que debemos sostener en las agendas de entender que la prevención es una manera de cuidar”, aseveró Stratta tras resaltar: “Comparto que el Estado tiene que pensar estas políticas de cuidado y prevenir es una de esas herramientas”.

En otro tramo de su exposición, la vicegobernadora habló de la importancia que tiene para el sistema de salud “tejer redes” porque “es tejiendo redes que sostenemos derechos, mejoramos la calidad de vida, construimos políticas públicas que nos permiten transformar la realidad que nos interpela y de eso se trata lo que hacemos pero sobre todo en lo que creemos”.

Por último, Stratta expresó: “Esta mesa es una clara visión de cómo se deben abordar ésta y todas las temáticas que desde el Estado, la política y las agendas debemos sostener. Acá hay un Estado fuerte y presente para prevenir y salvar vidas”, concluyó.