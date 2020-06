Se realizó una marcha para pedir por la reapertura de gimnasios

Dueños y profesores de gimnasios de la ciudad marcharon ayer pidiendo la urgente habilitación para reiniciar actividades, tras permanecer cerrados por más de 90 días.

Una manifestación convocada en diversas localidades de la provincia tuvo su réplica en Concepción del Uruguay, bajo la consigna de pedir por la reapertura de los gimnasios y centros de actividades físicas.

Desde la esquina de 8 de Junio y Urquiza, hasta plaza Ramírez, marcharon con carteles y banderas de diversos gimnasios.

“La situación no da más, es un rubro que si no abrimos no hay ingresos y hay muchas familias que viven de esto. Tenemos gastos fijos, luz, agua, impuestos, alquiler, no damos más, se están amontonando las deudas”, manifestaron desde la organización.

“Hoy el 90 por ciento quiere retomar la actividad física, no solo caminar y correr, sino entrenar como lo hacía antes, por eso el apoyo que tenemos en nuestro pedido”, expresaron.

Tras la manifestación, las personas reunidas en plaza Ramírez mantuvieron un encuentro con el Director de la cartera de Deportes de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Osvaldo López, a quien le acercaron sus inquietudes y la intención de, a través de un protocolo de seguridad e higiene preparado, puedan retomar la actividad.