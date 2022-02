Se renueva el cupo de US$ 200: cómo saber si se puede comprar dólar ahorro

Empieza un nuevo mes, y con él se abre una nueva posibilidad de adquirir dólar a precio oficial, es decir, el que en promedio cotiza a $ 110 y al que se le debe sumar el 30% del impuesto PAIS y el 35% que se retiene a cuenta de Ganancias.

El también llamado dólar solidario se vuelve más atractivo aún en tiempo de amplia brecha. El blue se ubica en $ 213 para la venta. Sin embargo, la baja del billete paralelo luego del acuerdo con el FMI le quitó atractivo al “puré”, la compra de dólares oficiales para su posterior venta en el blue para obtener una diferencia.

Con los impuestos, según el promedio del Banco Nación, el dólar solidario o ahorro se consigue a $ 182,67.

Para adquirir el total del cupo, entonces, una persona tendrá que contar con más de $ 35.500 pesos. Sólo de impuestos son unos $ 14.000. De los que se podrá reclamar el reintegro del 35% del impuesto a las Ganancias. Vale recordar, también, que los US$ 200 incluyen compra de dólares más pagos con tarjeta en moneda extranjera.

Desde de hace meses y acentuado por el salto de los dólares paralelos en noviembre y diciembre, se viene experimentando un aumento en las compras del dólar solidario.

Sin embargo, más allá del atractivo y la conveniencia no todos pueden comprar dólar oficial. La primera traba a priori es que cada mes los interesados sólo están habilitados a comprar hasta US$ 200 como máximo e incluyendo las compras entre el físico y los gastos en dólares con tarjeta. Y en caso de que las adquisiciones con el plástico superen ese cupo total, la persona no podrá comprar ni un solo dólar y el excedente se descontará del cupo del mes siguiente.

Quiénes no pueden comprar dólar ahorro

-Los que compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días

-Los que cobraron su último salario a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP)

-Los que cobraron planes sociales

-Monotributistas que tengan en curso créditos a tasa subsidiada

-Quienes no tienen sus ingresos declarados para evitar compras con dinero en negro o elusiones al cupo de u$s200 mediante adquisiciones a través de terceros

-Cotitulares de cuentas bancarias Individuos que gastaron con tarjeta su cupo de u$s200 (incluye, por ejemplo, el pago de Netflix o Spotify en dólares) Personas que tengan un plan de pago a 12 cuotas por deudas con tarjeta de crédito

-Aquellos que refinanciaron con bancos sus deudas por créditos personales, prendarios o hipotecarios.

Cómo saber si se puede comprar dólar ahorro en febrero

Otra forma de saber si uno está o no habilitado para adquirir moneda estadounidense es activando la verificación de la Certificación Negativa, que emite la ANSeS, el organismo que conduce Fernanda Raverta.

Este comprobante tiene una validez de 30 días y deja constancias que no se registran:

-Aportes como trabajador bajo relación de dependencia

-Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al SIPA (tanto para trabajadores activos como pasivos)

-Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o

-Trabajadores de Casas Particulares

-Cobro de Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares;

-Cobro de la Prestación por Desempleo

-Cobro de programas sociales.

-Cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

-Cobro de la Asignación por Embarazo

-Cobro de Becas Progresar

-Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.

Además, en este comprobante figura si el solicitante se encuentra o no registrado como Monotributista Social informado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Cómo sacar la certificación negativa de ANSeS

Para obtener la Certificación Negativa hay que Ingresar al sitio web de la Certificación negativa de ANSeS. Hacer click en “Ingresar a la consulta”. Ingresar el CUIL y el período a analizar deseado.

La certificación negativa obtenida por Internet no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSeS. Y el trámite no tiene ningún costo.

Clarín.