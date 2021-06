Vendieron por U$S8 millones un histórico campo en Entre Ríos

Cresud informó a través de la Comisión Nacional de Valores la venta de una fracción de 2.440 hectáreas de la famosa estancia “San Pedro” que incluye 1.950 hectáreas productivas de actividad agrícola y su casco histórico.

“SAN PEDRO” es la histórica estancia de donde salió la partida de hombres a caballo que mató a Justo José de Urquiza el 11 de abril de 1870, liderada por Simón Luengo, acompañado por Nicomedes Coronel entre otros, fue adquirida por la empresa Cresud en el año 2005 cuando se lo compraron a la familia Roca descendientes directos del Gral. Justo Jose de Urquiza, luego de esta operación, queda en manos de la Sociedad un remanente de aproximadamente 3.580 hectáreas de dicho establecimiento.

El monto total de la operación fue fijado en U$S 8,6 millones, de los cuales la empresa agropecuaria cobró a la fecha U$S 6,5 millones. El saldo remanente es de aproximadamente U$S 2,1 millones, y los cobrará de la siguiente manera: U$S 0,8 millones al momento de la escritura de la fracción correspondiente al casco histórico prevista para julio de 2021 y en 2 cuotas de U$S 0,7 millones en diciembre de 2021 y U$S 0,6 millones en diciembre de 2022.

Cresud destacó que la ganancia contable de la operación asciende a la suma aproximada de $ 283 millones, y será registrado en los estados contables de la sociedad en el cuarto trimestre del período fiscal 2021.

Historia:

La estancia es una de las más antiguas de la provincia, fue comprada en 1846 por Urquiza y fue administrada por su descendientes hasta su venta en 2005, utilizándosela para el turismo rural.

Originalmente no había en ella vivienda por su escasa distancia al palacio “San José”, pero luego se construyó una vivienda para el administrador. Luis María Campos quien se casó con la hija de Urquiza anexó a la misma varios campos más completando unas 70 mil hectáreas. Fotos: Martín Morasán