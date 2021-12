Se viene una nueva edición del Seven de la Playa: quiénes participan, los desafíos, el evento y todos los detalles

En el marco de la 31° edición del Seven Internacional de la Playa del Río, organizado por el Club Universitario Concepción del Uruguay (CUCU), La Prensa Federal dialogó con Juan Martín Podestá, Nicolás Vouilloud y Omar Hatum, tres de los impulsores de uno de los eventos deportivos más importantes de nuestra ciudad.

Juan Martín Podestá, Omar Hatum y Nicolás Vouilloud.

¡Se viene una nueva edición del Seven de la Playa!, y por esta razón, La Prensa Federal entrevistó a Podestá, Vouilloud y Hatum, quienes son tres de los tantos organizadores del evento, impulsado por el CUCU.

El famoso Seven Internacional de la Playa del Río

En primer lugar, destacaron que “la expectativa está muy alta, porque en el poco tiempo en el cual se organizó, han confirmado equipos muy competitivos de otras provincias, que se suman a los locales”.

Siguiendo con esta línea, agregan: “por ejemplo, contaremos con la presencia de Alumni, el club de Buenos Aires que participa casi todos los años y es el máximo ganador del Torneo; aunque también contaremos con la presencia de Locos por el Seven, que es un grupo de jugadores que han estado en toda la Argentina, como así también, en Paraguay y en España, entre otros lugares. Ellos vienen por segunda vez. A su vez, estará presente un combinado de Duendes de Rosario, junto a Salto Grande de Concordia, el último campeón que es 4to Tiempo, y el CUCU mismo”.

“Todos los clubes están reactivando sus giras y cronogramas y esto lo podemos observar. Hasta ahora tenemos buena aceptación y esperamos que así siga”, añaden.

La organización y la pandemia

En este sentido, Vouilloud afirmó a este diario que “tuvimos muy poco tiempo para organizarlo, porque hasta último momento no teníamos la confirmación oficial para llevarlo adelante o no, sobre todo porque no sabíamos si contábamos con toda la logística y la inversión”.

Sumado a esto, “al haber poco tiempo, y venir de la pandemia, teníamos que ver si teníamos el apoyo para desarrollar el evento, y en esto fue fundamental la Municipalidad, sin ellos, no podríamos llevar a cabo el Seven”.

Inversión

Consultados sobre la inversión que conlleva semejante evento, indicaron que “Todo esto nace del Club. No hay partes rentadas ni terciarizadas, la totalidad se hace con recursos del CUCU y con su gente, que se avoca al trabajo desinteresado para esta organización. Los tiempos cada vez son más complicados, pero por suerte se puede mantener este camino genuino”.

Asimismo, Podestá agregó que “hemos tenido buena aceptación con los sponsors, ya tenemos varios negocios y personas que nos vienen apoyando desde hace tiempo y han respondido una vez más para esta nueva edición. Estamos muy agradecidos porque es una parte muy importante. Faltaría abarcar más gente y publicidades, pero como esto es a pulmón, se complica de cierta manera”.

En este orden, hacen hincapié en que “lo que más nos serviría es tener más tiempo de preparación para esto. Necesitamos más planificación para llegar de la mejor manera. Hoy en día es fundamental avisar lo antes posible a los participantes y posibles sponsors nuevos sobre la nueva edición y de lo que trata el Seven, así pueden considerar la posibilidad de participar y sumarse”.

Es por esto que “lo ideal sería crear, dentro del CUCU, una Comisión de Seven. Es una idea que venimos charlando desde hace tiempo, como para que desde principio de año se trabaje en la próxima edición. Quizás lo único que escapa a nuestras manos es la importancia de la fecha, porque podemos chocar con eventos organizados por la Municipalidad o algún otro Seven”.

Crecimiento

Más allá de que esta sea la 31° edición del Seven Internacional de la Playa de Río, “todavía vemos como año a año el Seven continúa creciendo”, afirman.

Aunque “de por sí, mantener la vigencia que lleva el Seven es un logro, luego de que estos últimos años haya golpeado fuerte a los clubes. La idea es seguir creciendo, y principalmente en proyectos y nuevos planes. Lógicamente, el año se hace difícil, porque competimos a un buen nivel durante todo el año en el rugby convencional, la dirigencia se avoca mucho a esto, por eso necesitaríamos la Comisión”.

Además, “las expectativas siempre son las mayores para que el evento crezca y continúe haciéndolo año a año, fundamentalmente lo que queremos crecer es en la calidad, que ponga en vigencia en la ciudad”.

Competencia regional

Al ser consultados sobre un posible acople entre competencias para formar un circuito regional, Podestá indicó que “Hubo una idea de hacer algo así, y hasta hemos tenido charlas sobre esto. Gracias a los Juegos Argentinos de Playa, el rugby playero ha cobrado un poco de legitimidad frente los ojos de las organizaciones de nuestro deporte, porque todavía no tiene carácter oficial”.

Aunque, “la Unión Argentina de Rugby (UAR) y su par entrerriana (UER), prefieren el Seven en el pasto, que es la modalidad tradicional, entonces cualquier mecanismo para lograr algo como el circuito playero, tenés que hacerlo de manera extraoficial”.

El equipo

Hatum señaló que “tenemos un gran equipo para presentar en este Seven. Muchos de los jugadores son chicos que forman parte de la categoría M-20 o que el año pasado subieron a Primera, por lo que tenemos grandes expectativas”. Cabe destacar que uno de los jugadores será el mismo Hatum.

“Este año sube una camada bastante numerosa. En este sentido ayudó bastante la pandemia, porque muchos que estudiaban afuera o que cursaban la Facultad, lo hacen virtualmente desde nuestra ciudad, por eso han sostenido una gran actividad. Hay 4 o 5 chicos que jugaron casi todo el año con la Primera. Tal es así que el techo de edad en nuestro equipo de primera es de 30 años aproximadamente, los demás tienen de 27 años para abajo”.

El Seven y sus atracciones

Vouilloud destacó a La Prensa Federal que “habrá cantina durante todo el evento, como así también, música con un Dj y un show en vivo cuando termine. Queremos armar un evento con música y una gran movida para la gente que se arrime y participe con mucho disfrute, sobre todo porque el Pelay es un escenario hermoso. Será hasta las 02:00 horas, por el horario de cierre del lugar”.

“Tratamos de lograr que este evento sea una gran tarde/noche, no solamente para la gente que asista, sino también para aquellos clubes participantes. Con tan poco tiempo de anticipación, nos podemos llegar a encontrar con algunos problemas, como por ejemplo el hospedaje para los seleccionados que vienen desde otras ciudades. Pero todo se remite a lo que decíamos antes, es cuestión de organizar con mucho más tiempo”, agregan.

Por último, finalizan: “tenemos pendiente una reunión con la Dirección de Deportes de la Municipalidad para ultimar los detalles, pero siempre nos han dado un gran apoyo”.

Lanzamiento oficial, día y horario del evento

El Seven se lanzará el viernes 14 de enero a las 21:00 horas en la Plaza Ramírez -esquina Urquiza y Galarza-, y contará con la presentación de equipos. Además, se llevará a cabo la presentación del Carnaval a las 22 horas; mientras que a las 23:00 se presentará Cazadores, y DJ Negro Montenegro hará lo propio a las 24 horas.

El evento en sí, se desarrollará el sábado 15 de enero. El inicio del Torneo se dará a las 14 horas; a las 22:00 se llevará a cabo el tercer tiempo con bandas en vivo, y la fiesta culminará el evento a las 01:00 horas.