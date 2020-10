Secuestran una moto abandonada que tenía pedido de secuestro

En horas de la madrugada de este sábado personal dependiente del Comando Radioeléctrico se encontraba realizando recorridas de prevención en la jurisdicción, toma conocimiento mediante un llamado telefónico que dos individuos trasladaban una moto en forma peatonal en zona de Bvar. Irigoyen y Supremo Entrerriano.

De acuerdo a lo confirmado al arribar al lugar los uniformados no ven a ninguna persona, pero si al rodado en cuestión, el cual se hallaba en aparente estado de abandono y sin dominio colocado. De esta forma se corrobora el estado de la misma, pudiendo establecer que sobre la misma no pesaba pedido de secuestro, tratándose de una moto Brava Águila 200 New Concept, no pudiendo localizar a su propietario. Lo acontecido fue informado a la Fiscalía en Turno, disponiendo el secuestro de la misma para establecer su propiedad. Intervinieron en el lugar personal de la División Criminalística y Verificador.